Firme. Es la ilusión que tiene Jeremías Asunto. El pibe sanjuanino ya se desempeña como árbitro y sueña con seguir por ese camino.

La tiene muy clara. A pesar de su corta edad, el pequeño Jeremías Asunto Royón a sus 10 años muestra una personalidad digna de estar destinado quizás, a ser árbitro de fútbol. Es que el chico, que supo jugar en la Escuelita de fútbol de Desamparados, hace poco más de un año que se dedica al arbitraje y no le va mal. Por eso este año acompaña a los árbitros que dirigen el XXIV Encuentro Internacional de Trinidad y desde adentro de la cancha deja plasmado sus grandes intenciones de triunfar en el referato en un futuro no muy lejano.



La pasión por el arbitraje lo abrazó hace dos años. Cuando todos los chicos a su edad sueñan con ser Messi, el pequeño Jeremías anhela llegar a ser como Néstor Pitana. Por eso para sus papás Claudio y Adriana les resultó sorpresiva la elección del pibe y tuvieron que recurrir a una tía modista para que le diseñara la vestimenta de árbitro a su medida. Y allí, acompañando a su papá a la Liga de Profesionales comenzó a conocer a los árbitros sanjuaninos y gracias a ellos, llegó a rozarse con Federico Beligoy, Fernando Rapallini y su ídolo Pitana, entre tantos. “Beligoy nos invitó a comer un asado, incluso me regaló las tarjetas y el aerosol, fue un lujo que me di”, cuenta sin pelos en la lengua el pibe que por el momento en la Liga de Profesionales se desempeña como cuarto árbitro: “Lo hace bastante bien, los árbitros lo apoyan muchísimo y lo aconsejan”, cuenta su papá que con mucho orgullo cuenta que apoyarán al pequeño en su ilusión.



Para ser árbitro el chico ya muestra su personalidad. “¿Si estoy preparado para que me insulten? Sí, la verdad que es algo que mucho no influye. Para ser árbitro tenés que hacer oídos sordos a todo eso. Yo quiero ser árbitro y estoy preparado para eso”, vuelve a remarcar el pibe que parece ser -en sus declaraciones- mucho más grande que lo dice su DNI y agrega: “No me hizo falta leer el reglamento, aprendí solo mirando a los demás árbitros”, expresó el pequeño. ‘



Por su rol, cuando sus amigos hacen algún “picadito”, él no juega. “Me dedico a dirigirlos, no me cargan ni nada. estoy muy seguro que no quiero ser jugador”, asegura. Y sí, lo dice con tanta seguridad como para no dejar dudas de lo que aspira en un futuro.

Jeremías Asunto - Arbitro

Atlético Trinidad, categoría 2008. Lisandro Antunez, Nicolás Nuñez, Maximiliano Galdeano, Alan

Munizaga, Nahuel Ortega, Bautista Mines, Jeremías Robledo, Leonel Vargas, Juan Nievas, Ramiro

Bermudez, Jeremías Montori, Enzo Olmos. DT: Franco Vergara-Gonzalo Guerra.

Barrio Obrero Rawson (CORA), categoría 2008. Juan Cruz Aguilera, Nicolás Carrizo, Santino

Garay, Ramiro Páez, Bruno Vicentella, Martín Calderón, Ramiro Santander, Valentín Ramos, Damián

Juárez, Benjamín García, Nazareno Acosta, Juan Pablo Pizarro, Jonas Pérez, Jonás Sosa, Nicolás

Gallardo, Agustín Ganan, Santiago Mercado. DT: Federico Ortíz.

Atlético Alianza, categoría 2008. Juan Chávez, Santino Cerenarro, Benjamín Oro, Ignacio

Pontoriero, Santigo Luján, Ariel Olmos, Jeremías Monla, Luciano Olivera, Maximiliano Estigarribia,

Román Tapia, Joaquín Picón, Santino Encinas. DT: Fernando Amor-Marcelo Russo.

Club Mitre de Mar del Plata. La delegación que llegó desde La Feliz llegó con tres equipos de las categorías 2003, 2005 y 2006. Los pequeños cambiaron la playa por el calor sanjuanino para disputar por primera vez el Mundialito de Trinidad. Según los profes, es mucha la expectativa de los chicos.

VILO. Los chicos de las categorías 2002 a la 2008 de VILO son una de las delegaciones más numerosas que se encuentran participando en el Mundialito con aproximadamente un centenar de pequeños.

Hermanos Fornari. Los chicos de la academia sanjuanina participan en las categorías 2004, 2006 y 2007 totalizando 60 chicos que día a día disputarán sus encuentros intentando representar de la mejor manera a la escuelita de fútbol.

El Globo, categoría 2003. Alejo Baigorría, Brian Nievas, Ezequiel Jofré, César Jofré, Javier ALmazán, Esteban González, Federico Bolado, Santiago García, Matías Camargo, Agustín Rivera, Santiago Bolado, Jeremías Cejas, Jeremías Molina, Ignacio Flores, Alan Bolado, Alexis Bolado, Luciano y Lautaro Acosta. DT: Pablo García-René Acosta.

Domingo con actividad de sobra: 60 partidos en juego

La primer jugada del Mundialito practicamente no dio respiro a los pequeños. Hoy, la segunda jornada de actividad del XXIV Encuentro Internacional de fútbol infantil que organiza Trinidad propone una agenda similar a la de ayer.

Habrán en total 60 encuentros, arrancando a las 8 de la mañana y extendiendose hasta pasada la medianoche.

Eso sí, debido al calor habrá un parate al mediodía y por la tarde, desde las 18 o 18,30 dependiendo el escenario, se reanudará el torneo. Los escenarios que albergan la actividad son: la cancha central de Trinidad en el Barrio Atlético que por la mañana recibe a las categorías mayores y por la tarde se divide en dos para las categorías inferiores. Además, habrá también encuentros en canchas del SEC y también en el predio de inferiores del León en calle Mendoza, ex Club Los Andes. Será un domingo con un sinfín de encuentros en donde los únicos protagonistas son los pequeños.