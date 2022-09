El ciclista belga Remco Evenepoel, de 22 años, quedó como "virtual ganador" de su primera Vuelta a España tras defender ayer con éxito su liderato en la penúltima etapa, que ganó el ecuatoriano Richard Carapaz con un brillante esfuerzo en solitario. Evenepoel, del Quick-Step Alpha Vinyl, contaba con una ventaja de más de dos minutos sobre Enric Mas en la etapa 20 y no tuvo problemas para terminar la jornada después de que su rival español no consiguiera reducir la distancia a pesar de terminar quinto. "No sé lo que está pasando por mi cabeza y mi cuerpo ahora mismo. Es increíble", dijo Evenepoel, ganador de la Vuelta a San Juan hace dos años y a quien le invadió la emoción tras cruzar la meta en sexto lugar. "A todas las críticas y los malos comentarios que recibí después del año pasado, creo que he respondido con mis pedales. Ganar ahora esta Vuelta es simplemente increíble", agregó. La carrera finalizará hoy con un recorrido llano de 96,7 kilómetros desde Las Rozas hasta Madrid.