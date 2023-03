Tiene apenas 15 años pero habla con una madurez poco común en adolescentes de su edad. Responsabilidad, compromiso y disciplina, pero sobre todo pura pasión por el deporte que ama. Sin dudas eso fue clave para dar el salto desde la Sexta División y debutar en la Primera del fútbol sanjuanino. Por todo eso Santiago Arias, el delantero oriundo de Rivadavia, apunta a seguir luchando por sus sueños que, como todo chico que juega al fútbol, tiene como ilusión mayor llegar a la Primera División del fútbol argentino.

Con apenas 3 años comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol en la escuelita de Sportivo Desamparados. Siempre delantero y siempre goleador, Santi fue creciendo en la institución del barrio Patricias Sanjuaninas hasta que a los 11 años decidió emigrar y el destino lo llevó a Atlético Alianza. Después del parate por la pandemia volvió a Sportivo pero jugó solo un año y la decisión fue volver al Lechuzo. Este año el pibe de la categoría 2007, es decir la Sexta División de Alianza, fue citado para realizar la pretemporada con el plantel de la Primera que dirige Ernesto Fullana. "Ya fue un paso enorme tener una pretemporada a ese nivel", afirma Santiago.

Arrancó el 2023 siendo titular en la Cuarta División que tiene como técnico a Javier Paratore. El delantero venía destacándose en la Reserva del Lechuzo hasta que el sábado anterior le llegó la noticia que era citado para ir al banco con la Primera División en el encuentro que jugaría ante Sportivo Rivadavia. "No me lo esperaba, fue todo muy rápido, ya hacer la pretemporada con el plantel mayor era un sueño cumplido y ya cuando me citaron a Primera y pude debutar fue impresionante, todavía me cuesta caer lo que estoy viviendo", expresa el chico que no se cansa de agradecer al presidente del club y a los dos técnicos, tanto a Paratore como a Fullana. "Cuando llegué y le conté a mi mamá que estaba citado no lo podíamos creer, me abrazó y nos emocionamos. Mi familia súper feliz porque siempre me han acompañado desde muy chiquito", manifiesta.

A pesar de haber surgido en Desamparados club al que le guarda un especial cariño, Alianza significa mucho para el delantero. "Alianza es una institución grandiosa, te brindan mucho apoyo, te abren las puertas y te acompañan siempre", expresa quien también juega al futsal y ahora está integrando la Selección Sanjuanina de fútbol playa que dirige Marcelo Ayllón y que en unos días más viajará a Chapadmalal.

"El fútbol es todo para mí, juego desde toda la vida y no me imagino mi vida sin fútbol. En casa siempre me inculcaron que para que pueda jugar al fútbol tengo que llevar bien los estudios y eso hago, por suerte lo llevo bien".

Su mamá Mariana y sus hermanas menores Alma y Trinidad son los pilares en la vida de Santiago. Recalca los valores que siempre le inculcaron en su familia y su responsabilidad con los estudios tiene un párrafo aparte. "En casa siempre me enseñaron que para que pueda jugar al fútbol tengo que llevar bien los estudios y eso hago, por suerte lo llevo bien, no me llevo ninguna materia y me quedan dos años para terminar", expresa el alumno de Quinto Año del Colegio Dr. Houssay, quien también agradece a las autoridades del colegio que le permiten retirarse todos los días antes para poder llegar a tiempo a los entrenamientos en Santa Lucía. "En dos años cuando termine el Secundario si me va bien en el fútbol me enfocaré de lleno en eso y sino, me gustaría estudiar Traumatología, me encanta la Medicina", sostiene.

Santiago sabe que debutar en Primera a su edad es algo que pocos lo logran hacer, pero aún así no se la cree y decide ir paso a paso. En el año 2018 quedó en una prueba para ser parte de las Inferiores de Racing y si bien estuvo poco más de un mes en Avellaneda, por problemas familiares tuvo que retornar a San Juan. "Me sirvió muchísimo como experiencia ese mes que estuve ahí, de todo se aprende", valora.

"De todos los cumples de mis compañeras fui solamente a dos, porque al otro día tenía que entrenar o jugar, asi que me acostaba temprano pero es algo de lo que no me arrepiento. Se que para cumplir mis sueños tengo que ser responsable"

El sueño del pibe es llegar al fútbol grande pero Santi no se desespera, apunta a formarse como futbolista. "Mi sueño es llegar a Primera pero se que me falta muchísimo porque tengo que seguir aprendiendo. Se muy bien que el aprendizaje y la disciplina son clave. Tengo en claro que hay que ser muy responsable para llegar, si no sos responsable y disciplinado será dificil llegar a Primera", expresa el chico que con 15 años tiene que elegir entre asistir a los cumpleaños de 15 de sus compañeras o enfocarse en los entrenamientos: "El año pasado de todos los cumples de mis compañeras fui solamente a dos, porque al otro día tenía que entrenar o jugar, asi que me acostaba temprano pero es algo de lo que no me arrepiento igual, se que para cumplir mis sueños tengo que ser responsable", comentó el chico que a fuerza de goles, talento y mucha disciplina, apunta a llegar lejos en el deporte que lo apasiona.