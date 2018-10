El 1. Ignacio fue campeón en su primera participación.

Ignacio Carrizo participó por primera vez de los Juegos Intercolegiales y tuvo un rendimiento notable. El chico del Colegio Santo Domingo fue campeón en la categoría Sub 14 en atletismo. Corrió la prueba de 1.400 metros y fue el más veloz en la pista de El Palomar. "Estoy muy contento porque es la primera vez que participo, fui el único que clasifiqué y por suerte gané", contó el chico acompañado de su profe Alexis Argüello. Ahora, Ignacio ya apunta alto porque expresó que quiere seguir corriendo y no se ve en ningún otro deporte que sea el atletismo: "Me gustaría seguir perfeccionándome", contó.