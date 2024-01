Tiene 19 años y un futuro tremendo. Luciano Riveros, el joven delantero de Sportivo Rivadavia que fue tapa de los diarios locales cuando se vistió de verdugo anotando los dos goles para eliminar a Desamparados en su cancha, hoy es figura clave en el Rojo de La Bebida. A la institución del Oeste llegó a préstamo desde San Martín, club que lo espera cuando termine su participación en el Regional Amateur para que se sume a la pretemporada con el plantel verdinegro que disputará la Primera Nacional.

"Estoy muy contento por todo lo que estoy viviendo. Es un gran año para mí y gracias a eso se me han abierto las puertas en muchos clubes", expresa el chico de 19 años que vive en el Lote 2041 a unas pocas cuadras de la cancha de Rivadavia, en pleno corazón de La Bebida. A pesar de que "Luchi" dice que ningún dirigente de San Martín se comunicó con él para confirmarle que será parte del plantel de la Primera Nacional, ese llamado llegará pronto porque desde el Verdinegro ya se lo confirmaron a este medio.

El talentoso delantero se inició en el club de sus amores en La Bebida. Hizo la escuelita de fútbol en el Rojo y luego con 13 años pasó a las Inferiores de San Martín, dueño de su pase. Jugó los torneos de AFA con el Verdinegro, debutó en la Primera Local con el club de Concepción e incluso ya hizo pretemporada con el plantel principal cuando Raúl Antuña fue el técnico. "Mi cabeza está puesta en Rivadavia pero si el día de mañana tengo que volver a San Martín ojalá que pueda destacarme para quedar en el plantel, estoy atravesando un buen momento", expresa el novio de Vanina y papá de Keidy. Este año el joven delantero de la categoría 2004 pasó a préstamo a Rivadavia, vínculo que se terminará cuando su equipo termine su participación en el Regional Amateur y luego deberá sumarse al plantel que conduce José María Martínez y que iniciará la pretemporada el 3 de enero.

Pero ese hecho de sumarse al plantel Verdinegro no le quita el sueño al Luchi y no es para menos, hoy su cabeza está puesta en el equipo de sus amores y en el sueño de seguir en competencia en esa lucha por uno de los ascensos al Federal "A". Hoy, gracias a sus goles, el Rojo de La Bebida está en mira de los Cuartos de final teniendo que enfrentarse en esa instancia con Sarmiento de Tilisarao de San Luis. "Tengo la cabeza puesta en este torneo. Estoy pasando un buen momento, me siento muy bien físicamente y mentalmente", expresa Luchi, uno de los hijos de Sergio y Valeria.

El pibe ya venía haciendo goles pero saltó a la fama cuando le arruinó el año a Desamparados, en su cancha y ante su gente. Incluso Luchi manifiesta que de la treintena de goles que marcó entre el torneo local y el Regional este año, esos que le anotó a Sportivo fueron los más importantes: "Esos goles sirvieron para el triunfo más importante porque gracias a eso clasificamos sobre la hora en una zona donde no eramos candidatos. Creo que ganarle a Sportivo nos dio una motivación enorme para estar como estamos", manifestó.

La Bebida está viviendo un sueño participando por primera vez en un torneo nacional, atrás quedaron los años de Rivadavia jugando la B Local. Incluso, trasladarse a San Luis será el primer viaje fuera de la provincia que el club hará en su historia. "Estamos viviendo días muy lindos. La gente está muy entusiasmada y eso se siente en la calle porque este club nunca vivió esto", manifiesta el pibe. No es para menos, Rivadavia para él, es el club de sus amores, el club de su infancia, el club de su familia: "Para mí Rivadavia es mi vida. Sería un sueño poder lograr el ascenso, sabemos que es difícil y tenemos que ir paso a paso pero vamos hacer todo por conseguirlo, ojalá se nos de", comentó.