Marcelo Tinelli es vicepresidente de San Lorenzo y el gran candidato a ser la máxima autoridad del Ciclón a partir de las elecciones del 14 de diciembre. Pero por un día salió de la política azulgrana y se metió en lo que sucede en Boca: el empresario siguió muy atento los comicios del conjunto de la Ribera.

El conductor del Bailando 2019 tiene una relación muy distante de la actual dirigencia del Xeneize. "Ellos, sobre todo en estos últimos cuatro años, han manejado mucho el poder. Son personas que se han ocupado de estar en los puestos de poder y hacer sentir que están ahí. Para mí el poder es una cuestión de servicio, pero acá fue una demarcación de tenerlo. Lo sentimos nosotros y lo sintió el fútbol argentino también", aseguró Marcelo Tinelli en una entrevista que salió publicada la última semana en el diario Olé.

A su vez, le tiró flores a la oposición: "Me encanta que Mario (Pergolini) se haya metido en el fútbol. Es joven e inteligente. Tiene mucho para aportarle a Boca desde el marketing, las nuevas tecnologías, la comunicación… Me llamó y estuvimos hablando. Y también me parece muy positivo que Riquelme se haya decidido a ayudar a Boca. Creo que el club lo necesita y él lo entendió así. Sabe mucho de fútbol", completó.

Qué raro que hagan eso. Me hace acordar a otra elección en la que estuve. Mismo accionar. Misma gente. https://t.co/jp2yWnfVXz — marcelo tinelli (@cuervotinelli) December 8, 2019

En las últimas horas, en Twitter, Tinelli retuiteó cada mensaje que hablaba sobre irregularidades en las elecciones. También contestó una declaración de Juan Román Riquelme contra el oficialismo: lo respaldó y comparó la situación con la que vivió él durante la insólita elección en la AFA donde terminó empatado 38 a 38 con Luis Segura.

"Esto tendría que ser una fiesta. El presidente si es de Boca tendría que estar acá. Empezó media hora tarde, faltaron sobres, le rompieron los micros a los que venían del interior. Es vergonzoso", fue la queja de Riquelme. Tinelli citó el tuit y agregó: "Qué raro que hagan eso. Me hace acordar a otra elección en la que estuve. Mismo accionar. Misma gente".

Fuente: TN