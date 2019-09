Los jugadores de Murialdo festejan el último gol, el de Joaquín Vargas (está tapado). Leandro Rosselot lo sufre. Todo bien, menos el piso.

Una pena. Porque terminó incidiendo en el juego. El piso de parquet del estadio "Aldo Cantoni" no está en las condiciones ideales y por eso los jugadores, en caso especial los de Valenciano, nunca pudieron hacer pie, resbalándose permanentemente y no pudiendo desplegar su juego veloz y preciso.



Ya se notaba antes del inicio del partido. Si bien le habían pasado los "lampazos" correspondientes, desde que largaron las acciones empezaron las caídas. Los delanteros, especialmente Emiliano Romero y Josi García, se quedaron con las ganas de convertir porque no pudieron afirmarse bien. El piso estaba pesado. Y eso, al margen que el parquet de por sí "come" las piernas hizo todo más difícil aún.



Con la cantidad de actividad que se desarrolla en él, es vital que se le realice una pulida, o al menos una limpieza. Para el hockey sobre patines esto es clave. Hay que recordar que dentro de algunos días se jugará el torneo Panamericano. Y más cerca todavía, el tercer chico de esta final entre Valenciano y Murialdo de Mendoza.



Entre las bondades que presenta el escenario mayor sanjuanino está su perfecta iluminación. Es la ideal. Mucho mejor inclusive que estadios famosos, como el mismo Palau del Barcelona. También sus comodidades. Y en sus veredas de frente se están realizando trabajos que lo hace aún más bello.



Anoche las tribunas no se colmaron. Es más, muchos llegaron sobre la hora del inicio del partido. Igual más de 1.000 personas fueron testigos del choque entre sanjuaninos y mendocinos.



La revancha se disputará mañana en cancha de Andes Talleres de Mendoza (desde las 21.30), también con piso de parquet (es una condición obligatoria para la final de la Liga Nacional).

Las voces ganadoras

Los jugadores mendocinos no ocultaron su felicidad por el sorpresivo triunfo en San Juan. Tras el final del partido y ante abrazos por todos lados, Adolfo Isoler, una de los mejores de Murialdo, dijo que "¿yo figura? No, la figura fue el equipo. Jugamos concentrados todo el partido y nos llevamos un triunfo muy importante. Igual, esto recién empieza, así que hay que seguir metidos de la misma manera".



Su compañero Pablo Sáez, a su vez, señaló que "es una satisfacción enorme poder ganar acá ante un gran equipo como Valenciano. La serie recién empieza y hay que mantener la cabeza fría y no desconcentrarse. Creo que salió un gran partido, con la adrenalina hasta el final. Lo ganamos porque apretamos en los últimos minutos. Eso es una muestra de carácter de nuestro equipo. En Mendoza podemos sentirnos más cómodos pero Valenciano seguro irá a ganar". Por último, Germán Nasevich, agregó: "Un triunfazo en un escenario difícil y ante un rival de categoría".