Pasaron ya 48 horas y el plantel de Sportivo no logra sacarse la bronca del momento. Los entretelones del polémico arbitraje de Joaquín Gil en el partido entre Desamparados y Liniers el domingo en la noche, fue contado por los propios protagonistas. Prepotente, mal educado, irrespetuoso y hasta discriminador fue lo apuntado por lo futbolistas. La expulsión de Santiago Ceballos, los fallos arbitrales que favorecieron al local y el penal sancionado para Liniers en el último minuto del encuentro (terminó atajando Jairo Díaz para sostener el 0-0), quedaron reflejados en el llanto del capitán Matías Garrido y la impotencia de todo un plantel que nunca pudo dirigirle palabra al juez sanpedrino.

Joaquín Gil tenía varios antecedentes -siempre polémicos- dirigiendo a Desamparados. Contra Ciudad Bolívar en Buenos Aires también había tenido un dudoso accionar en donde ocurrió un serio acto de discriminación que los jugadores nunca se animaron a contar. "Lo que ocurrió esta vez ya superó todos los límites pero ya lo habíamos vivido ante Bolívar, esa vez discriminó a un compañero por el color de piel. Fue gravísimo y son cosas que a esta altura no pueden pasar. En ese momento no dijimos nada por temor a que nos volviera a dirigir y finalmente pasó", expresó el defensor Agustín Callejas.

Joaquín Gil sancionó un dudoso penal con tiempo cumplido y el plantel de Sportivo estalló.

Lo mismo apuntó Santiago Ceballos, quien se refirió a ese polémico insulto: "En ese partido contra Bolívar nos trató mal pero llegó al límite cuando le dijo eso a un compañero. Vergonzoso que alguien actúe así", comentó el Santi.

¿Qué pasó en ese momento ante Bolívar? Según los futbolistas puyutanos, un jugador de Sportivo le fue a reclamar un fallo y el árbitro le habría respondido: "Salí de acá, yo con negros no hablo", aseguraron. A pesar de que ese hecho podría haber sido denunciado (el organismo del INADI actúa en esos casos), el plantel optó por llamarse a silencio. "En ese momento decidimos no hablar por temor, ahora nos dimos cuenta que si en ese momento hubiésemos denunciado como nos trató quizás no lo ponían que nos dirigiera", expresó Guillermo Pfund. "En ese momento no dijimos nada porque es difícil sostener una cosa así porque lamentablemente no teníamos algo contundente, el insulto en el partido que lógicamente es gravísimo", afirmó Lucas Ceballos.

LOS POLÉMICOS FALLOS

Peleando por salir de la zona de descenso directo del Federal "A", el domingo era una final de vida o muerte para Desamparados ante Liniers y casualmente otra vez el árbitro fue Joaquín Gil quien a los pocos minutos de iniciado el encuentro comenzó a ser el protagonista principal del partido. Primero expulsando a Santiago Ceballos por doble amarilla, el delantero sanjuanino explicó como se dio la situación: "Sigo muy caliente por lo que pasó. Reconozco que en algunos partidos me enojé pero esta vez no hice nada para que me expulsara. En la primera amarilla me quejé porque cobró off side que no era y le dije al línea `de verdad vas a cobrar off side` y me sacó la primera tarjeta. Después, la jugada estaba en el medio y el juez de línea me llama para que lo tranquilizara al "5" (Emanuel Décimo), yo le dije que se tranquilizaran ellos también pero se lo dije bien porque estábamos hablando y fue ahí que vino Gil y me expulsó porque interpretó que lo había insultado. Yo le decía al línea que le dijera que él me había llamado pero se lavó las manos. Estaban buscando a uno para expulsar y caí yo como un chorlito", expresó el Santi. "No soy de insultar en los partidos, por ahí puedo decir "no seas tan malo" o "sos horrible" pero con insultos nunca", agregó.

Y en eso lo avaló el capitán Matías Garrido: "Yo estaba cerca de la jugada y Santi no le dijo absolutamente nada. Por eso te da bronca porque cobraba cosas que no sabía como justificarlas", expresó el Gambetita. Lucas Ceballos también hizo hincapié en eso: "En la expulsión dio tres versiones distintas, ni él sabia justificarse por qué lo había echado. Y así fue con cada uno de los fallos donde claramente iba inclinando la cancha. Cobró un penal sobre la hora porque Liniers no había podido llegarnos, lo inventó", manifestó Ceballos.

El accionar del juez oriundo de San Pedro, le cambió los planes a Desamparados: "Ibamos con la idea de ganar pero arrancó el partido y empezó a cobrarnos mal y nos cambió los planes del partido. No son excusas pero es difícil entrar a jugar en esas condiciones. Teníamos que marcar con miedo porque cualquier falta era penal en un mínimo detalle y asi pasó. Gracias a Jairo que atajó el penal seguimos con vida pero aún así nos condicionó porque perdemos al Santi (Ceballos) y al Peca (Jofré) que son jugadores vitales en esto", manifestó Pfund.

"Ya sabíamos su forma de actuar y la soberbia con la que se maneja. Había compañeros a los que le decía cosas fuera de lugar que no le corresponden a un árbitro". Lucas Ceballos.

Pablo Jofré habría sido informado por Gil tras el encuentro y sería baja ante Juventud Unida. "Había salido de la cancha como a los 25 minutos y desde afuera se vive peor porque era muy alevoso ver que no nos dejaba pasar la mitad de cancha. Cuando sanciona el penal vamos todos a preguntarle qué había cobrado, reconozco que reaccioné mal porque le dije de todo y lo insulté. Tenía mucha bronca e impotencia por lo que estaba pasando", explicó el Peca y fue un poco más allá: "Estoy esperando el informe para saber si me expulsó o no. Creo que va tener un poco de dignidad y no me va a informar pero con lo caradura que es, seguramente que sí", explicó todavía molesto el volante sanjuanino.

Todos coinciden que la forma prepotente de actuar, la soberbia y los insultos fueron moneda corriente en el partido. "Acá el macho soy yo", "el rudo soy yo", "vos no te la aguantas" y frases de ese tipo fueron utilizadas por Gil. Incluso la forma gestual, enfrentando y poniéndole el pecho a los jugadores, quedaron a la vista en la transmisión televisiva. "Ya sabíamos su forma de actuar y la soberbia con la que se maneja. Había compañeros a los que le decía cosas fuera de lugar que no le corresponden a un árbitro. Da bronca que en un partido tan importante te manden un árbitro con antecedentes que no te ayudan pero es un árbitro que no tiene una buena trayectoria", manifestó Lucas Ceballos.

"Nunca en mi vida viví algo así. Me dejó la sensación que Gil está mandando de arriba, que nos quieren arruinar, que hay otros clubes con más poder en AFA que nos quieren abajo". Pablo "Peca" Jofré.

Esa impotencia Matías Garrido la tradujo en lágrimas y una postal del capitán llorando que se vio en la transmisión. "Sentía una bronca y una impotencia bárbara y exploté de esa manera, gracias a Dios que estallé de esa manera y no de otra porque hubiese sido peor", explicó Garrido. "Que venga un tipo y con tanta impunidad decida sobre el futuro de un club, de nuestras familias, de los hinchas, daba mucha bronca", agregó. "Los árbitros pueden equivocarse pero no de esa forma. Fue evidente que no quería que ganáramos. Además, su mal trato, su mala educación lo describen a este personaje", apuntó Callejas.

Matías Garrido terminó llorando ante la situación que estaban viviendo con el polémico árbitro

"Nunca en mi vida había vivido algo así. Fue vergonzoso lo que pasó porque Gil ni siquiera disimuló", expresó Jofré y siguió: "A mí me dejó la sensación que está mandando de arriba, que nos quieren arruinar, que hay clubes con poder en AFA que nos quieren ver abajo, esto lo digo por todo lo que hemos vivido en el torneo", denunció el Peca.

LOS FORTALECIÓ

Todos coincidieron en que la situación sufrida en Bahía Blanca los fortaleció aún más como grupo. "Ver a Mati llorando y el abrazo que nos dimos al final por todo lo que habíamos pasado en esos 90 minutos sintetizó lo fuerte que está este grupo", explicó Callejas. Desamparados deberá ganarle Juventud Unida en el Bicentenario el domingo a las 16 y además, deberá esperar que Huracán Las Heras pierda ante Bolívar, sin contar que Cipolletti jugará este miércoles ante Juventud Unida y que de perder podría llegar también complicado al domingo. Esa chance de salvación está latente en Desamparados. "Nosotros sabemos que de darse un partido desempate llegamos muy bien porque hemos mejorado muchísimo con respecto al equipo que éramos en las primeras fechas donde llegaban y nos marcaban, ahora llevamos cuatro partidos sin que nos conviertan. No merecemos irnos, nadie nos superó y estamos dejando la vida", explicó Pfund.

Los hermanos Ceballos también dijeron que lo del domingo es un plus para el plantel: "Estas situaciones así hacen que uno saque un plus y que el grupo esté más unido y fuerte que nunca porque no solo estamos jugando contra el rival sino contra muchas cosas mas", explicó Lucas y Santiago manifestó: "Nos fortaleció como grupo, a pesar del triunfo de Huracán, yo tengo el sueño que vamos a ganarle y vamos a ir a jugar un desempate".