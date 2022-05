Estaba ilusionado. Había puesto toda su predisposición para volver a dirigir técnicamente a Sportivo Desamparados. Tanto, que estaba predispuesto a postergar su viaje a Marruecos si la dirigencia del Víbora lo contraba para ser el reemplazante de Marcelo Fuentes. Pero finalmente la opción elegida por la de Luis Islas y tras conocerse eso, Ricardo Horacio Dillon realizó un posteo en Instagram dejando en claro su malestar. Pero, ¿porqué se truncó su regreso cuando estaba todo prácticamente acordado?

"A veces te piden resultados y cuando los tenes te piden otra cosa, a seguir adelante Dios sabe porque", publicó en una historia el reconocido y experimentado entrenador con una selfie suya en Marruecos, lugar al que llegó hace dos días para dirigir al plantel del Foro de Abogados que llegó hasta allí para disputar la 20° edición del Torneo Mundial de Abogados, torneo que se disputará desde el 7 al 15 de este mes.

Después de ese posteo, Dillon habló con DIARIO DE CUYO, y si bien no quiso develar porqué se truncó su arribo, sí se mostró dolido. "No estoy caliente, estoy dolido porque yo estaba dispuesto a postergar el viaje, era una linda oportunidad para volver a dirigir en Sportivo y estar cerca de mi familia. Estaba ilusionado con volver pero la dirigencia optó por Islas y está bien, en otro momento se dará", comentó Dillon desde Marruecos.

"No estoy caliente, estoy dolido porque yo estaba dispuesto a postergar el viaje. Era una linda oportunidad para volver a dirigir en Sportivo y estar cerca de mi familia"

Si bien el técnico no dio detalles sobre la posible recausa que truncó su llegada, este medio pudo saber que no hubo consenso en la Comisión Directiva. El presidente Juan Valiente sí le habría dado el aval para la vuelta de Dillon y también apoyaba el regreso del Flaco, Leonardo "Corcho" Villalba, el compañero de fórmula de Valiente en la próxima Asamblea. Entonces ¿quienes le bajaron el pulgar? Norberto Molina, Roberto García y otros dirigentes de menor rango, habrían sido quienes no avalaron la llegada del DT y quienes inclinaron la balanza en favor de Islas en una votación de mesa chica realizada el fin de semana. ¿Las razones? Al parecer al ´Cogote´ le jugó en contra su personalidad, y esto teniendo en cuenta la verborragia con la que vive los encuentros.

"Estaba ilusionado con volver pero la dirigencia optó por Islas y está bien, en otro momento se dará"

Lo cierto es que si bien la llegada del campeón del mundo Luis Islas fue bien vista por la mayoría, teniendo en cuenta la experiencia del ex arquero y sus números en Sol de Mayo, su anterior club, pero como no todo es color de rosas muchos hinchas manifestaron su malestar en las redes sociales entendiendo "que era el momento" de Dillon.

"Es Ricardo o es Dillon" decían los hinchas hace dos semanas cuando despidieron a Fuentes por el mal presente de Desamparados en el Federal "A". El "Flaco" apereció entre las primeras opciones como candidato a tomar el cargo. Dillon es de los técnicos más queridos por la hinchada víbora y sus argumentos se basan principalmente en los dos ascensos que le dio al club (al Argentino A en el 2004 y al Federal A en el 2016). El técnico mendocino pero radicado en San Juan, estaba en la provincia y sin dirigir. La pandemia lo trajo en 2020 después de varios años por el exterior. En ese plazo, ascendió primero al Olmedo a la Primera División de Ecuador y luego dirigió al Mushuc Runa, también en la Primera de ese país. Lo cierto es que a pesar de los logros conseguidos, el regreso de Dillon a Puyuta quedará pendiente...