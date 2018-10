Tranquilo. "Copito" resaltó el presente de su equipo haciéndole frente a las lesiones, dijo que todavía no logra alcanzar el rodaje futbolístico que él pretende, pero se ilusionó con ir lográndolo con el paso de los partidos.

Los ocho partidos que lleva Desamparados sin conocer la derrota y que lo ubican líder de la Zona "3" del Federal "A" renovaron por completo las esperanzas en Puyuta. Aquella derrota en el debut como local ante Maipú quedó muy en el pasado con este dulce presente que transita el Víbora. Y no resulta una casualidad para su director técnico Víctor Hugo Andrada, sino el fruto del trabajo del día a día, aunque también reconoció que hay mucho por mejorar para alcanzar el nivel de juego que él pretende.



"Estoy tranquilo, no hemos ganado nada todavía pero estamos haciendo una buena campaña. Cuando iniciamos este proceso conformamos un equipo con el que pretendemos llegar lo más lejos posible, hoy el presente indica que vamos en buen camino, superando muchas dificultades", comentó ayer "Copito" refiriéndose a las numerosas lesiones que sufrió su plantel y que le abrieron la chance a los jugadores locales: "Hicimos un equipo competitivo y largo, porque hemos sumado muchos jugadores del club. Tenemos el 60% del plantel lesionado, seis de esos jugadores en un principio iban a ser titulares pero estoy tranquilo porque los que hoy están lo hacen de la mejor manera".



El domingo tras vencer por 1-0 a San Lorenzo de Alem, Desamparados se dio el lujo de trepar a la cima y eso para Andrada es producto del trabajo: "Este presente no es casualidad, nos armamos para pelear arriba y estamos trabajando para eso, ser punteros es fruto de ese trabajo. Cuando perdimos con Maipú y después empezamos a empatar les dije a los jugadores que no había que desesperarse, que después esos empates nos iban a servir y hoy estamos primeros", expresó.



El DT se refirió al nivel de juego de su equipo, que si bien gana y es líder, todavía no termina de convencer al hincha: "Todavía no alcanzamos el techo futbolístico, el juego que a mí me gusta aún no aparece. Nos falta tener la tenencia del balón y ser más pacientes e inteligentes de local, eso no quiere decir que con la tenencia de balón vamos a ganar los partidos pero igual me deja tranquilo el orden táctico, la actitud y el hecho de saber qué es lo que queremos. Insisto: no hay que relajarse, no hay que apagar el motor, el primer paso lo daremos el 10 de diciembre si clasificamos", comentó el DT.