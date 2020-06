Nicolás Russo, presidente de Lanús e integrante del Comité Ejecutivo de la AFA, replicó hoy a Marcelo Gallardo, DT de River Plate, por sus críticas a la conducción del fútbol argentino y le recordó que "no pensaba lo mismo" cuando decidió no presentarse a jugar por temor al coronavirus.



"Claramente, Gallardo es un actor importante del fútbol y está bien que opine. Lo peor que nos puede pasar es no escucharnos y siempre es bueno escuchar ideas", manifestó Russo en declaraciones a TyC Sports, consultado por las declaraciones que brindó ayer el DT riverplatense.



No obstante, Russo remarcó que Gallardo "cambió su forma de pensar" ya que "cuando había diez infectados" de coronavirus en el país, a principios de marzo, "decidió no presentarse a jugar" el partido ante Atlético Tucumán correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Superliga.



"En ese momento también trabajaban 500 empleados en una fábrica y River adoptó una postura distinta, que para mí no correspondía", señaló Russo, en referencia al reclamo de Gallardo de poder volver a los entrenamientos con un protocolo similar al que utilizan otro tipo de empleos.



"En ese momento, ellos entendían que debían priorizar la salud pese a que todo el mundo estaba trabajando con normalidad. Ahora veo que la salud ya no tiene la misma prioridad", apuntó Russo, uno de los principales voceros de la AFA y miembro importante del Comité Ejecutivo.