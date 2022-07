Los desmanes que se generaron ayer en el Estadio del Bicentenario al finalizar el partido en que Unión salió campeón del torneo local, luego de vencer por 2 a 1 a Aberastain, siguen generando repercusión. Ahora, el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Juan Valiente, aseguró que busca que se prohíba la presencia de la hinchada de Unión en partidos oficiales del club por un tiempo determinado, a modo de sanción.

"Sin dudas se tiene que tomar medidas diferentes a las que se vienen tomando para que las cosas cambie. Una de las cuestiones que tenemos que analizar hoy en la Liga Sanjuanina es si realmente se debe sancionar a los clubes cuyas hinchadas repiten malas conductas. Se debe sancionar a aquellas instituciones de hinchadas que hagan este tipo de casos, en este caso puntual, Unión es quien invade el campo de juego", afirmó Valiente en diálogo con el programa Demasiada Información, de radio Sarmiento.

Y agregó: "A estas medidas las vamos a resolver ahora. Puede ir desde sancionar a la institución para que no pueda asistir el público a los partidos oficiales hasta alguna sanción económica para el club. Son cuestiones que las tenemos que plantear en la Liga Sanjuanina y entre todos los dirigentes tomar una decisión".

Para continuar, afirmó: "Creo que hay que seguir trabajando para erradicar la violencia en el fútbol. Tenemos que tomar alguna medida que a ningún dirigente le gustaría tomar, pero que se base en una sanción a la institución para que la gente entienda que cada vez que tiene una inconducta en un campo de juego perjudica directamente a su institución. Porque parece ser que el derecho de pagar una entrada te habilita a hacer cualquier cosa en el campo de juego y no es así. Entonces, la idea es poder reflejar eso con la decisión que tomemos".

En cuanto a la medida de implementar el derecho de admisión en el fútbol local, sostuvo que, "hay que trabajarlo con la parte de la Policía, porque creo que también lo podemos hacer. Que los clubes también tengamos ese respaldo con personas que en reiteradas oportunidades hacen este tipo de cosas en el campo de juego. Se hace en otras provincias y creo que lo podemos aplicar. Estoy de acuerdo con todo lo que lleve a que los partidos se puedan terminar sin violencia, que permitan que el fútbol pueda crecer en ese sentido para que la gente pueda volver a los estadios".

En relación al desarrollo del partido, afirmó que, "tuvimos inconvenientes con la hinchada de Unión ya en el ingreso, donde se empezó a agredir al sector de boletería. Empezaron a tirar piedras desde afuera a las taquillas y tuvimos que cerrar. Se tomó la decisión de cerrar en forma transitoria para que la policía pudiera controlar la situación en ese sector y se reabrió después para que la gente pueda comprar sus tickets. Por eso se atrasó media hora el inicio del partido".

Mientras que, sobre las roturas dijo que, "cada club va a pagar lo que rompieron. En principio la Liga se hace responsable y luego lo traslada a las instituciones. Tenemos rotura de tela olímpica, en el sector de vestuarios, en la platea baja tres butacas que se sacaron. Y el cartel para realizar los cambios de jugadores también fue dañado".

Para finalizar acentuó: "Nosotros buscamos con la sanción erradicar la violencia y para eso la pena debe llegar a la gente. La no presencialidad de público en un evento deportivo es una buena opción, porque si bien perjudica a la institución que no podrá recaudar, perjudica directamente a la gente, que no podrá disfrutar el evento".