El Rayo. Mazzacane, con su VW Amarok, es el primer campeón de la flamante TC Pick Up.

Gastón Mazzacane (Amarok) se consagró campeón del primer certamen del TC Pick Up, que disputó ayer su última carrera del campeonato presentación. La competencia se disputó ayer en el autódromo de La Plata y quedó en manos de Christian Ledesma (Hilux), mientras que el podio lo completaron Omar Martínez (Ranger) y Juan Manuel Silva (Ranger).



Las TC Pick Up brindaron una positiva primera experiencia y promete crecer en 2019. Mazzacane finalizó noveno en la prueba y quedó igualado en 50 puntos con Omar Martínez, pero se adjudicó el título porque el Gurí no tenía victorias en el campeonato.