Bandera. Decir Argentina es decir Messi y hoy en el debut en la Copa América, Lio tendrá que marcar la diferencia.



Argentina, liderada por su capitán Lionel Messi, se medirá hoy con Colombia en la apertura del Grupo B de la Copa América de Brasil, con la misión de dejar atrás las dos finales perdidas en forma consecutiva en el torneo continental y, para el astro rosarino, de ganar su primer título a nivel mayores con la "albiceleste". Argentina, que ganó por última vez la Copa América en Ecuador, en 1993, debutará este sábado desde las 19 en el estadio Arena Fonte Nova, de Salvador, con capacidad para 50.000 espectadores, en un partido que tendrá como árbitro al chileno Roberto Tobar y será televisado por TyC Sports y la TV Pública. Los otros integrantes del Grupo, Paraguay y Qatar, se enfrentarán el domingo desde las 16 en el Maracaná de Río de Janeiro. Los paraguayos serán rivales de Argentina el miércoles próximo desde las 21.30 en Belo Horizonte.

El seleccionado "albiceleste", con apenas cuatro "sobrevivientes" del Mundial de Brasil 2014 (Messi, el "Kun" Agüero, Di María y Otamendi) y un DT inexperto como Lionel Scaloni, cuya tarea es mirada con lupa y podría decirse que su gestión está en una suerte de tubo de ensayo, comenzará su campaña ante un rival de fuste como Colombia, que inicia el ciclo del DT portugués Carlos Queiróz.

Es que 26 años sin títulos y dos finales perdidas, ambas ante los chilenos y por penales, primero en Chile (2015) y luego en los Estados Unidos (2016), es un estigma pesado para una generación de jugadores que tendrá en Brasil la gran ocasión para redimirse y para Scaloni asegurarse, en su primer torneo oficial al frente del equipo, la continuidad o caso contrario le mostrarán la puerta de salida. En la previa, Scaloni, un DT pragmático, sin misterios y alejado de los laberintos de pizarrón, diagramó una formación ni bien pisó Brasil y la mantuvo, con un esquema 4-4-2 elástico, es decir que puede mutar en 4-3-3 de ser necesario. En ese esquema habrá un mediocampo con más juego que recuperación con Giovanni Lo Celso, Guido Rodríguez y Leandro Paredes, más Di María como complemento y dos delanteros que se conocen a la perfección, Messi y el "Kun" Agüero, que desean trasladar al campo de juego la excelente relación que se profesan afuera.

Reemplazo

Musso por Andrada

Juan Musso, de Udinese de Italia, reemplazará a Esteban Andrada, de Boca, quien fue desafectado del seleccionado argentino que hoy debutará en la Copa America que se desarrolla en Brasil a causa de una lesión en la rodilla derecha. Musso se inició en Racing y hoy está en Italia.

OPINIÓN

> La hora de ganar

Por Ariel Poblete

Finales perdidas, frustraciones repetidas. Esos que parecían que eran los torneos para Argentina terminaron siendo ese trago amargo del que es difícil salir. Esas heridas duelen y no se cierran. Es que para el futbolero pueblo argentino, lo único que suavizará ese dolor es ganar algo. Lo que sea. Copa América, Copa Confederaciones, Copa del Mundo... lo que sea. De menor a mayor sería el recorrido ideal rememorando aquella legendaria y hoy lejana conquista de 1991 en Santiago de Chile cuando Coco Basile empezó a darle forma a un estilo. Hoy, la gente quiere ganar algo. Es el momento.

> El mejor escenario

Por Fabio Grabi



Hace cinco años Argentina quedó en la puerta del festejo mundialista en Brasil.

Tras otro Mundial y dos finales de Copa América perdidas por penales (Chile y Estados Unidos) vuelve a ser la casa del rival histórico el escenario de otra chance. La chance. Pasaron ya 26 años sin títulos en mayores. Pegando en el palo. Mereciendo pero no concretando. Es un buen momento para que, tras la figura de Messi, la albiceleste recupere la memoria. La Copa América fue su trofeo preferido (lo ganó 14 veces) y esta que se juega en Brasil se presenta como la gran oportunidad para romper el maleficio de las finales.

> Es el momento

Por Vanessa Chaparro



Llegó la hora de que esta Selección pueda sacarse ese grito atragantado. El momento es ahora. Tanto para Messi, como para los pocos jugadores que quedan de esa camada y también para los nuevos, es la hora de la revancha. De la mano de un técnico joven que no termina de convencer por el juego visto en los pocos partidos que disputó, es la hora de que este equipo pueda dar el batacazo. Un nuevo subcampeonato será una nueva decepción. Argentina debe romper esa racha y gritar campeón. Si se da en esta Copa no tengo dudas que con ese envión después no los parará nadie. Que Brasil sea la tierra prometida.

> Por un Lio gigante

Por Gerardo Alaniz



Sabedor que su currículum se inaugura hoy de manera oficial nada menos que con la Copa América, Lionel Scaloni chicaneó ayer con que "si salimos campeones, me retiro de la dirección técnica". A sus 41 años y tras romper esos códigos futboleros no escritos, se quedó en el lugar que todo DT sueña y que él seguramente hace poco más de un año jamás pensó ocupar. Chiqui Tapia le dio la chance y se juega en Brasil "su futuro". Los nueve juegos hasta ahora en su gestión son casi la nada. Con otro Lio en cancha, Scaloni debe demostrar por qué está donde está. Ojalá...