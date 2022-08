El Turismo Carretera se prepara para disputar este fin de semana el Desafío de las Estrellas, correspondiente a la 9ª fecha del campeonato en el autódromo de San Juan. Será la última carrera especial de la temporada, con el formato de la grilla de largada que se definirá por sorteo.

La 6ª edición del Desafío de las Estrellas tendrá el mismo formato que las anteriores. Es decir que no habrá clasificación ni series. El viernes 5 de agosto, desde las 19 horas, se realizará el show del sorteo en El Villicum para definir la grilla de largada de la Final. El evento se transmitirá en vivo por DeporTV y Motorplay desde las 19:00 a las 21:00.

Junto al TC y TC Pista correrá la Fórmula 3 Metropolitana, que contará con 42 pilotos, iniciando la actividad en pista el día viernes con tres tandas de entrenamientos y la posterior clasificación.

El cronograma

VIERNES 5 DE AGOSTO

12:00 a 12:20 1er Entrenamiento F3 Metropolitana Grupo A

12:25 a 12:45 1er Entrenamiento F3 Metropolitana Grupo B

13:30 a 13:50 2do Entrenamiento F3 Metropolitana Grupo A

13:55 a 14:20 2do Entrenamiento F3 Metropolitana Grupo B

15:05 a 15:25 3er Entrenamiento F3 Metropolitana Grupo A

15:30 a 15:50 3er Entrenamiento F3 Metropolitana Grupo B

17:00 a 17:08 Clasi Carrera Sábado F3 Metropolitana Grupo “C”

17:12 a 17:20 Clasi Carrera Sábado F3 Metropolitana Grupo “A”

17:24 a 17:32 Clasi Carrera Sábado F3 Metropolitana Grupo “B”

SABADO 6 DE AGOSTO

08:55 a 09:25 1er Entrenamiento TCP (GRUPO A) 30 Minutos

09:28 a 09:58 1er Entrenamiento TCP (GRUPO B) 30 Minutos

10:03 a 10:11 Clasi Carrera Domingo F3 Metropolitana Grupo “C”

10:14 a 10:22 Clasi Carrera Domingo F3 Metropolitana Grupo “A”

10:25 a 10:33 Clasi Carrera Domingo F3 Metropolitana Grupo “B”

11:05 a 11:25 1er Entrenamiento TC (BOX IMPAR) 20 Minutos

11:30 a 11:40 Prueba de Funcionamiento (Box Impar Sub Grupo A)

11:45 a 11:55 Prueba de Funcionamiento (Box Impar Sub Grupo B)

12:00 a 12:20 1er Entrenamiento TC (GRUPO PAR) 20 Minutos

12:25 a 12:35 Prueba de Funcionamiento (Box Par Sub Grupo A)

12:40 a 12:50 Prueba de Funcionamiento (Box Par Sub Grupo B)

13:00 a 13:30 2do Entrenamiento TCP (GRUPO A) 30 Minutos

13:35 a 14:05 2do Entrenamiento TCP (GRUPO B) 30 Minutos

15:05 a 15:35 2do. Entrenamiento TC (BOX IMPAR) 30 Minutos

15:40 a 15:50 Prueba de Funcionamiento (Box Impar Sub Grupo A)

15:53 a 16:03 Prueba de Funcionamiento (Box Impar Sub Grupo B)

16:08 a 16:38 2do. Entrenamiento TC (GRUPO PAR) 30 Minutos

16:43 a 16:53 Prueba de Funcionamiento (Box Par Sub Grupo A)

16:56 a 17:06 Prueba de Funcionamiento (Box Par Sub Grupo B)

17:20 Carrera 1 F3 Metropolitana 12 vtas o 25 minutos

17:50 a 17:58 Clasificación TCP 3* Tercio Tanda 8 Min

18:02 a 18:10 Clasificación TCP 1* Tercio Tanda 8 Min

18:14 a 18:22 Clasificación TCP 2* Tercio Tanda 8 Min

DOMINGO 7 DE AGOSTO

09:40 1er. Serie TCP 5 Vueltas

10:05 2da.Serie TCP 5 Vueltas

11:15 Carrera 2 F3 Metropolitana 12 Vueltas ó 25 Minutos

11:55 Final TC Pista 20 Vueltas ó 40 (Cuarenta) Minutos

13:10 Fina TC 35 Vueltas ó 90 (Noventa) Minutos

Récord de inscriptos

El Turismo Carretera cuenta con 49 inscriptos para la 9ª fecha, que se llevará a cabo este fin de semana en El Villicum. De esta manera, el “Desafío de las Estrellas” 2022 será la edición con más participantes de esta carrera en la que la grilla se define por sorteo. Supera los 46 autos que hubo en San Juan 2019, cuando se realizó en el trazado cuyano por 1ª vez.

Para esta ocasión, se producirá el regreso de 5 pilotos (todos con posibilidades de largar desde la pole position) y solo habrá 1 baja respecto de la última competencia, disputada en Posadas, donde fueron 45 máquinas. Así, el parque “teceísta” en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum” será el más numeroso desde la 4ª fecha de este año, en Toay, cuando hubo 50 coches.

Ausencias y regresos

Matías Jalaf (Ford) retorna luego de una ausencia de 6 carreras. Su última participación había sido en Centenario. Durante ese lapso, Santiago Joaquín, su preparador, se abocó a recuperar los 2 motores del mendocino. Diego De Carlo (Chevrolet), en tanto, vuelve tras 3 competencias (en 1 estuvo suspendido). Y lo hace con nuevo motorista: Juan José Tártara.

De Carlo vuelve luego de 3 fechas y tendrá motores de Tártara. (Prensa De Carlo)

Los Torino serán mayoría absoluta por 3ª vez en el año. Ya había sucedido en Rafaela (13) y Concordia (15). Esta vez habrá 14. El resto de los inscriptos se divide de la siguiente manera: Ford (13), Chevrolet (12), Dodge (8) y Toyota (2).

Después de faltar en Concordia y en Posadas, regresan Christian Dose (Chevrolet) y Leandro Mulet (Dodge). El piloto de Mataderos llega a San Juan -donde no corre desde 2018- tras probar el martes pasado su Chevy en La Plata. Por su parte, el representante de La Plata no disputó las últimas 5 carreras en El Villicum (2 en 2020 y 3 en 2021).

Otro que vuelve es Ayrton Londero (Torino). El entrerriano se había perdido la fecha de Posadas porque Rody Agut no disponía de los elementos necesarios para reparar el multiválvulas dañado previo a Concordia. En cambio, no será de la partida Mathías Nolesi (Ford). El piloto de San Andrés de Giles tiene presupuesto para 12 de las 15 fechas y, al igual que en 2019 y 2021, no será parte del “Desafío de las Estrellas”.

1 Mariano Werner Ford

2 Mauricio Lambiris Ford

3 Agustín Canapino Chevrolet

4 Juan P. Gianini Ford

5 Luis J. Di Palma (h) Ford

7 Leonel Pernía Torino

9 Marcelo Agrelo Torino

10 Jonatan Castellano Dodge

11 Christian Ledesma Chevrolet

14 Esteban Gini Torino

15 Gastón Mazzacane Chevrolet

19 Emanuel Moriatis Ford

20 Diego Ciantini Dodge

23 Nicolás Bonelli Ford

25 Juan José Ebarlín Chevrolet

28 Santiago Mangoni Chevrolet

31 Norberto Fontana Chevrolet

38 Pablo Costanzo Torino

44 F. Della Motta Dodge

47 Christian Dose Chevrolet

53 J. T. Catalán Magni Ford

54 Nicolás Cotignola Torino

55 Leandro Mulet Dodge

56 Germán Todino Torino

68 Julián Santero Ford

72 Martín Serrano Chevrolet

75 Sergio Alaux Chevrolet

77 Augusto Carinelli Dodge

83 Facundo Ardusso Chevrolet

87 Juan M. Trucco Dodge

88 Martín Ponte Chevrolet

95 Marcos Landa Torino

96 Juan C. Benvenuti Torino

99 Juan M. Bruno Torino

103 Christian Ramos Dodge

111 Federico Iribarne Torino

114 Gastón Ferrante Torino

115 Diego De Carlo Chevrolet

117 Emiliano Spataro Torino

122 Andrés Jakos Toyota

129 Nicolás Trosset Ford

133 Valentín Aguirre Dodge

134 Matías Jalaf Ford

157 J. B. De Benedictis Ford

161 Kevin Candela Ford

177 Ayrton Londero Torino

229 G. Ponce de León Ford

231 Manu Urcera Torino

317 Matías Rossi Toyota

Con el sanjuanino Tobías Martínez, el TC Pista tiene 36 inscriptos para El Villicum, es decir, dos menos que en Posadas. Vuelve Franco De Benedictis (Dodge), de la mano del SAP Team. No serán de la partida Fernando Morro Iglesias (Chevrolet), Sebastián Abella (Dodge) y Juan Garbelino (Ford).