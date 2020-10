La Copa Liga Profesional 2020, que será sorteada mañana en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se desarrollará bajo un protocolo que contempla testeos PCR antes de cada partido, encuesta de síntomas, toma de temperatura para ingresar a los estadios y espacios desinfectados dentro de ellos, entre otras medidas de seguridad sanitarias.



El protocolo elaborado entre la LPF y las autoridades gubernamentales de salud dispone que todos los futbolistas y actores partícipes de un partido deban presentar un tests PCR negativo dentro de las 36 horas previas al inicio del juego.



Asimismo, los futbolistas, miembros del cuerpo técnico, personal auxiliar y dirigentes de clubes deberán contestar una encuesta digital de síntomas, que será tomada como declaración jurada y remitida a la AFA y la LPF con la firma del médico y un responsable de cada institución.



Cada partido afectará un máximo de 300 personas y el estadio será dividido en tres sectores. En la zona 1 (campo de juego, alrededores, túnel, vestuarios y otros espacios de competición) trabajarán de 90 a 120 personas; en la zona 2 (puertas del estadio, tribunas, áreas de prensa y palcos), también de 90 a 120 y la zona 3 (perímetro exterior del estadio) se autorizará de 70 a 80 individuos.



El club local tendrá a su cargo la sanitización de todos los espacios de la zona de competición, como también de todo el equipamiento deportivo (pelotas, etc.) y el suministro de productos desinfectantes (dispensers de alcohol, por ejemplo).



El protocolo de la vuelta del fútbol argentino recomienda "minimizar al máximo posible el uso de los vestuarios antes y después del partido". En el caso de utilización, sugiere "utilización de tapaboca, distanciamiento social, ventilación e higiene".



Todas las personas que ingresen al estadio se someterán a un chequeo de temperatura corporal a fin de prohibir el acceso de aquellas que presenten un registro superior a los 37,4°C.



En ese caso, se procederá a realizar un segundo registro para descartar factores externos que pudieran haber influido en el primer control y de persistir el valor por encima de indicado se notificará el cuerpo médico presente en el estadio.



Los clubes que no garanticen el respeto de las normas sanitarias previstas en el documento podrán recibir una sanción disciplinaria.



Dentro del campo de juego, en situación de partido, el cumplimiento de las medidas estará a cargo de los árbitros.



Los jugadores tendrán prohibido escupir, sonarse la nariz, besar la pelota, compartir botellas para la hidratación e intercambiar camisetas y estandartes de sus equipos.



El uso de mascarillas será obligatorio para todos (jugadores, cuerpo técnico y auxiliares) los que ocupen un lugar en la zona del banco de suplentes y también para quienes asistan a las conferencias de prensa virtuales que eventualmente se organicen.



La Copa Liga Profesional 2020, que se sorteará mañana a las 14 en el predio de AFA en Ezeiza, se jugará entre el 30 de octubre y el 17 de enero, sin receso por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.



El torneo no sumará para los promedios del descenso y se estructurará con 24 equipos divididos en seis zonas, que serán encabezadas por Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing y Vélez.



El resto de los componentes de cada grupo será ubicado en copones, tal como suele sortearse los Mundiales, agrupados de la siguiente manera: en el 1 estarán Estudiantes, Gimnasia, Rosario Central, Newell's, Colón y Unión; en el 2, Aldosivi, Godoy Cruz, Patronato, Talleres, Atlético Tucumán y Central Córdoba; en el 3, Argentinos Juniors, Huracán, Lanús, Banfield, Defensa y Arsenal.



Esas seis zonas de cuatro equipos cada una se disputará a dos ruedas, todos contra todos, sin fechas de clásicos, y los dos primeros de cada una se clasificarán a la fase llamada "Campeón de Copa 2020", mientras que los terceros y cuartos irán a la denominada "Complementación de Copa 2020".



Esos 12 equipos que se ubiquen en los dos primeros lugares de cada una de las seis zonas de la inicial "Fase Clasificación" se dividirán en dos grupos, A y B, de seis equipos cada uno, y los enfrentamientos serán a un solo cotejo, todos contra todos. Los que fueron primeros en la Fase Clasificación disputarán tres de esos cinco partidos como locales.



Los ganadores de los grupos A y B disputarán la final, entre el 16 y 17 de enero, también en un solo encuentro, y el vencedor se clasificará a la Copa Libertadores 2021 ocupando la Plaza llamada Argentina 2. Y si el campeón fuera Boca, que es el que viene de ganar la Superliga, obtendrá una plaza para la Copa Sudamericana de 2022.



En cuanto a la fase de "Complementación de Copa 2020", se dividirá también en dos zonas de seis participantes, con tres terceros y la misma cantidad de cuartos ubicados en la ronda de "Clasificación", y el campeón se enfrentará con el perdedor de la final de la fase "Campeón de Copa 2020" por otro lugar en la Copa Sudamericana 2022.