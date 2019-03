A pleno. Así lució el Cantoni. El ring side y las plateas lucieron a pleno. Las cabeceras, en un 50 por ciento.

’’En cada golpe que di, los sentí a ustedes’’. La frase la dijo Cecilia Román apenas culminó su pelea y fue dirigida al público, que acudió en gran numero a presenciar la velada y alentó a más no poder a los púgiles sanjuaninos.



El Estadio Aldo Cantoni contó con 4 mil espectadores que le dieron el mejor marco a la noche. La gente llegó sobre la hora, cuando terminó el horario de comercio. Por eso, las peleas amateurs no tuvieron la mejor cantidad de espectadores, el público lo hizo cuando comenzaron las peleas profesionales. Levantaron en aliento a Andrés Tejada y se enloquecieron con el nocaut técnico del sanjuanino ante el porteño Nelson Castel. Lo mismo hicieron después, cuando le tocó subir al ring al rawsino Carlos Sardinez. El ’Bebe... bebe...’ se hizo sentir. Ya en el turno de la pelea principal, el Cantoni estalló con el ingreso de Cecilia Román al cuadrilátero y también hubo muchos aplausos para los deportistas locales que hicieron de abanderados: la hockista Luciana Agudo y el ciclista Nicolás Tivani. Para no ser menos, el popular cantante ’’Grillo’ Malbrant tuvo su aliento al momento de entonar el Himno junto a Melisa Quiroga. En la pelea, gritaron a más no poder alentando a la sanjuanina, que parecía tomar aún más fuerza cuando el público se levantaba a aplaudirla. Por eso la dedicatoria del triunfo fue para ellos, por tanto aliento se lo merecían.