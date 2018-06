A pleno. Todos de pie y con profundo respeto, los sanjuaninos entonaron el Himno Argentino y respetaron el himno de Irán. El Cantoni lució un gran marco con más de 4 mil espectadores, un buen número pese a ser jornada laboral. Hoy la cifra posiblemente irá en aumento.





La Volleyball Nations League es un espectáculo totalmente nuevo para San Juan. Y la provincia respondió de gran manera, como ya es costumbre cada vez que un evento de estas magnitudes llega a la provincia. Anoche, en un estadio Aldo Cantoni que contó con más de 4 mil espectadores, los hinchas sanjuaninos fueron parte del show que impone bajo el lema "Be part of the game" (Sé parte del juego"), precisamente eso: ser protagonistas.



Con cámaras que enfocaban a cada rato las tribunas, el público en las pantallas gigantes debía responder con movimientos lo que indicaba el locutor, bien al estilo de la NBA. La "kiss cam" incentivaba a las parejas que el camarógrafo elegía al azar a darse un beso y casi nadie se negaba al pedido, después la "dance cam" era para bailar, también estuvo la "bongo cam", con la que imaginariamente los elegidos debían tocar tambores que aparecían en pantalla. Otro de los tips que también enganchó mucho a la gente fue el festejo del "monster block", tras un bloqueo de los jugadores argentinos.



Además de esa interacción del público, en cada entretiempo las chicas de cheerleading del gimnasio "EyM" con sus coreografías entretuvieron a los asistentes; y también las porristas, que con sus vestimentas con los colores de Argentina e Irán también fueron parte del show.



En la previa del encuentro principal de la jornada, los equipos ingresaron a la cancha bajo un show de luces y una lluvia de serpentinas. Ambos himnos fueron entonados con total respeto de los hinchas que si bien en ese momento todavía no llegaban en gran manera, con el paso de los minutos y cuando el comercio sanjuanino ya había cerrado, comenzaron a colmar las tribunas del Cantoni.



Quizás el punto a corregir para estar a la altura del evento fue la musicalización. No respetó los tiempos que exige el vóley, interrumpiendo constantemente los saques o desconcentrando a los jugadores, lo que generó malestar en los planteles.



El público sanjuanino respondió como se esperaba para alentar a la Selección, tal vez faltó un poco más de aliento, es decir, los cánticos de hinchada que siempre resultan fundamentales para levantar al equipo en momentos claves.

Tecnológico. Un personaje caracterizado como robot lanzó remeras a la tribuna. Fue otro de los atractivos de la noche.

El público

4.500

Son los espectadores que acudieron a la primera jornada en el Cantoni. Una buena cifra para el inicio del certamen.

PANTALLAS

4

pantallas gigantes sirvieron para mostrar al público, ubicadas en los vértices de las tribunas del Cantoni.

Javier Filardi se suma a Obras

Uno de los ejes de conversación en los pasillos del Cantoni fue la incorporación de Javier Filardi, el cordobés que logró varios títulos con UPCN, a Obras. El punta receptor, desvinculado de UPCN en la pasada temporada, dejaría el Omonia Nicosia de Grecia para ser refuerzo del clásico rival, Obras, que además pretende al opuesto Santiado Darraidou.



Campeones. En Cochabamba, Bolivia, Argentina logró anoche la medalla de oro en los Odesur. El seleccionado de vóley superó a Chile en la final por 3-2, tras una dramática definición con parciales de 27-25, 26-24, 17-25, 23-25 y 15-12-



¿Viene el Sudamericano? El secretario de Deportes, Jorge Chica, anunció que apoyará a UPCN Vóley para organizar el Campeonato Sudamericano de Clubes, en febrero del año que viene. UPCN ya fue anfitrión de este certamen en 2015, tras el cual logró su histórico segundo título continental, sin precedentes en el vóley nacional.