Estudiantes de La Plata dio uno de los primeros grandes golpes del mercado de pases al repatriar a Javier Mascherano. Cuando el ex capitán de la Selección, de 35 años, podía regresar al país para volver a ponerse la camiseta de River, club que lo vio nacer, o la de Rosario Central, los colores de la pasión familiar, prefirió al Pincha porque lo tentó el proyecto y la seducción ejercida por sus ex compañeros Juan Sebastián Verón (presidente de la institución) y Gabriel Milito (entrenador).

"Tener en el club a Javier es un hecho trascendente, no sólo para Estudiantes, sino también para el fútbol argentino, por todo lo que es él como persona y profesional", dijo la Bruja en diálogo con La Oral Deportiva, por AM 630. Pero la incursión de Estudiantes en el mercado no se agotará en el mediocampista central. "Lo único confirmado por el momento es lo de Javier y lo de Tití Rodríguez", señaló el titular del club. En efecto, el mediocampista ofensivo surgido de la cantera, de 22 años, estuvo un año a préstamo en el DC United de la Major League Soccer de la Liga de Estados Unidos. Como la franquicia no hará uso de la opción, el 2 de enero estará entrenándose con el plantel.

Pero Verón y todo Estudiantes sueñan con una verdadera bomba del mercado: el presidente y ex mediocampista confirmó gestiones por... Andrés Iniesta. "Hay negociaciones abiertas, con algunos hemos tenido algún contacto, con otros no. Lo de Iniesta no es algo sencillo, no es algo que podamos decir que hay una negociación, sí algún tipo de conversación", reveló.

El Cerebro, de 35 años, tiene dos años más de contrato con el Vissel Kobe, de la Liga de Japón. Sin embargo, tanto Milito como Mascherano, excompañeros suyos en Barcelona (donde Iniesta ganó 32 títulos, incluidas cuatro Champions League), lo tentaron telefónicamente. Y tal revolución generó en el mundo Estudiantes que Gastón Fernández, ídolo de media La Plata, fue por más. El delantero aprovechó una publicación del astro campeón del mundo en Sudáfrica 2010 en su cuenta de Instagram para continuar con el juego de seducción. "Dale, Andrés, no te vas a arrepentir", firmó la Gata.

"Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no", agregó Verón en la entrevista radial. En el Pincha saben que el desafío es complejo y que desde lo económico no pueden competir. En Vissel Kobe percibe 30 millones de dólares por temporada, además de que su estancia en Asia le permite desarrollar dos emprendimientos personales; el negocio de su bodega, con el que consiguió ampliar horizontes, y la apertura de una sede de la Masía en Japón. En Argentina, el anzuelo ofrece otro tipo de carnada: la experiencia de jugar en el fútbol que le dio al mundo a Messi, Maradona y otros tantos cracks, y la oportunidad de reencontrarse con sus amigos Milito y Mascherano. Un golpe de efecto tremendo que promete revolucionar la Superliga.