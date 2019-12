Es tuya, Román. Riquelme estuvo en el sorteo desarrollado en Paraguay ya como dirigente de Boca y recibió una "Libertadores" de reconocimiento por parte del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció ayer la conformación de las dos copas internacionales que ocuparán la mayor parte de la agenda en 2020: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.



En el sorteo de la Copa Libertadores, el equipo más perjudicado fue River que cayó en el "Grupo de la Muerte" ya que enfrentará a San Pablo, que sabe lo que es ganar el certamen y a dos clubes que juegan en la altura: Binacional de Perú (3.825 metros) y Liga de Quito (2.850 metros).



Además, el entrenador del campeón peruano es Roberto Mosquera, quien en 2017 también enfrentó al equipo de Marcelo Gallardo cuando trabajaba al frente de Jorge Wilstermann de Bolivia, en la recordada serie que el elenco argentino triunfo 8-0 en la revancha, tras haber caído 3-0.



Por su parte, Boca encabeza el Grupo H, en el que enfrentará a Libertad de Paraguay, Caracas de Venezuela y un rival que accederá de las fases previas que podría ser Independiente de Medellín (COL), Deportivo Táchira (VEN), un equipo de Bolivia (que se conocerá el 29 de diciembre) o Atlético Tucumán.



La mayor particularidad es que justo este martes se informó que Ramón Díaz es el nuevo entrenador del conjunto paraguayo, por lo que el ex River tendrá que visitar La Bombonera.



La suerte de los otros equipos argentinos fue: Tigre se ubicó en el Grupo B junto a Palmeiras (BRA), Bolivar (BOL) y otro adversario que saldrá del repechaje. En el Grupo F, Racing estará con Nacional (URU), Alianza Lima (PER) y Estudiantes (VEN); mientras que en el G, Defensa y Justicia competirá con Olimpia (PAR), Santos (BRA) y Delfin (ECU).



La final de la Copa se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y el campeón se llevará un premio de 15 millones de dólares más el 25 por ciento de la recaudación neta de esa final única mientras que el subcampeón sumará seis millones de dólares, informó la Conmebol.



Quedó definida la primera fase y los cinco enfrentamientos de los cinco equipos argentinos: Independiente-Fortaleza (BRA), Argentinos-Sport Huancayo (PER), Vélez-Aucas (ECU), Huracán-Atlético Nacional (COL) y Unión-Mineiro (BRA).

Reconocimiento

Riquelme

En medio del sorteo en Luque, la Conmebol decidió hacerle una distinción especial a Román Riquelme, quien ganó la Copa tres veces. "La Libertadores es especial. Es el torneo más lindo que me tocó jugar", sostuvo.