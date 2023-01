Desde hace siete años que en la Primera División de nuestro país no 'convivían' cinco jugadores nacidos en San Juan. A esta cifra más que importante hay que agregarle que tres de ellos llegaron a esas instituciones en calidad de refuerzos, es decir apostaron por la jerarquía que pueden brindarle a sus nuevos desafíos.

Se trata de los casos de Matías Giménez (Independiente), Alan Cantero (Barracas), Leandro Espejo (Defensa y Justicia), Emmanuel Mas (Estudiantes) y Francisco Álvarez (Talleres), siendo los tres primeros contrataciones para este 2023. El delantero proveniente de San Martín llegó al Diablo de Avellaneda a cambio del 60% del pase por 800 mil dólares y firmó un contrato hasta fines del 2026. Se espera que pueda tener muchos minutos en un plantel sin figuras y un club carente de recursos económicos actualmente. Por su lado, Cantero, formado en las inferiores de Peñarol, debía regresar a Godoy Cruz pero apareció una oferta importante del club que es 'hogar' en Buenos Aires del presidente de AFA, el sanjuanino Claudio Tapia, Barracas Central. Habrá que ver cuánto de protagonismo tiene el punta, aunque viene de realizar una enorme campaña en Estudiantes de Caseros en la Primera Nacional, quedandose en las puertas del ascenso a Primera.

Estreno

Los cinco sanjuaninos ya tienen el rival del debut en la Liga Profesional el último fin de semana de enero. Los partidos son: Talleres (Álvarez) vs Independiente (Giménez), Barracas (Cantero) vs Godoy Cruz, Estudiantes (Mas) vs Tigre y Defensa (Espejo) vs Huracán.