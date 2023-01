La historia remarca que corría el año 1997 y por entonces la Vuelta a San Juan la ganó Eduardo Mulet, ciclista sanjuanino que integraba el debutante equipo de la Municipalidad de Pocito, que luego se haría un nombre propio gigante en el pelotón doméstico.

Y en la jornada de ayer, antes del inicio de una nueva Vuelta como es ahora con rango internacional de la UCI, estuvo presente el actual Ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay. Hace dos décadas y media, era por entonces director de Deportes municipal, en la gestión de Joaquín Uñac, y conformó un equipo integrado por el histórico Ricardo "Turco" Julio, Oscar Bravo, Darío Galván, y el ya citado Mulet.

La Mun. de Pocito es uno de los 26 equipos de la Vuelta y lo dirige Rubén Ramos padre.

El "Gringo", que actualmente vive en la ciudad de Chepes (La Rioja), no pudo venir a San Juan, pero los otros tres, y el funcionario se reunieron en la Plaza de Pocito. Todos recordaron aquel momento trascendental para un equipo que, desde entonces, no dejó de participar en la Vuelta, y que luego la ganaría en una edición más cuando aún no era parte del calendario internacional. En ese caso fue bonaerense Juan Pablo Dotti, quien en 2010 alcanzó la gloria.