La jugada de la discordia del Superclásico entre Boca y River fue el tema del día este lunes entre los fanáticos futboleros. Si entró o no entró fue la cuestión refiriéndose a la jugada que podría haber significado el segundo gol del Millonario. El VAR definió que no fue gol y al respecto, el árbitro sanjuanino Emanuel Ejarque se pronunció al respecto.

El juez sanjuanino, el principal referente en el arbitraje nacional afirmó que la decisión del VAR fue la correcta. "Fue una juagad difícil y dura pero el procedimiento fue correcto. La mejor imagen que pudo conseguir el VAR de Baliño es no gol, porque para que sea gol el balón debe ingresar completamente, si la pancita de la pelota da en la línea no es gol, tiene que ingresar completamente sin tocar la línea", expresó Ejarque de amplia trayectoria en el arbitraje dirigiendo categorías nacionales y debutando en el VAR hace una semana en el encuentro entre Rosario Central-Deportivo Riestra, por la última fecha de la Copa de La Liga.

La polémica del River-Boca.

En una cámara parece que entra pero desde otra toma parece que no entra completamente.

El partido iba 1 a 1 cuando un despeje de Pol Fernández dio en Cristian Lema y pareció terminar en gol en contra, a pesar de la espectacular reacción de Chiquito Romero para sacar la pelota sobre la línea. Incluso el árbitro Yael Falcón Pérez señaló el gol, antes de comunicarse con el VAR, comandado por Jorge Ignacio Baliño y con Gastón Suárez como asistente.

"El procedimiento del VAR demora por lo difícil que era la jugada, insisto en que estuvo bien porque lamentablemente no había más cámaras, incluso se hizo un carrusel con las cámaras que habían, lamentablemente no contamos con la tecnologia de gol o no gol", comentó Ejarque en diálogo con Radio La Voz.