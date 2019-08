Le falta. Messi no entrenó ayer con el Barcelona y quedó excluido del choque ante el Betis de hoy.

Lionel Messi no se entrenó ayer junto con el plantel de Barcelona y finalmente quedó excluido de los concentrados para recibir hoy a Betis, por la segunda fecha de España.



El rosarino faltó al entrenamiento previo al encuentro, que se llevó adelante en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, y el club informó que aún sigue con su proceso de recuperación de la lesión en el sóleo derecho.



"No podemos forzar. No podemos dar un paso atrás.



Si Leo no está al cien por cien no podemos hacerlo", reconoció el entrenador, Ernesto Valverde, en la conferencia de prensa.



Messi se entrenó desde el miércoles con el resto de sus compañeros, luego de su ausencia en el debut con derrota ante Athletic Bilbao (1-0), de visitante.



De esta manera, el inicio oficial del rosarino quedó nuevamente postergado. Barcelona visitará a Osasuna, el sábado próximo a las 12 (hora argentina).



Igualdad



Real Madrid empató 1-1 frente a Valladolid, de local, por la segunda fecha de la Liga española, en su primer encuentro jugado en el estadio Santiago Bernabeu. El Merengue ganaba con gol de Karim Benzema a falta de ocho minutos, pero Sergi Guardiola arruinó el festejo de los locales.