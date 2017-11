Afuera. Néstor Pitana, quien volvió a dirigir un superclásico luego de tres años, expulsa a Ignacio Fernández.

El árbitro Néstor Pitana, quien volvió a conducir un Superclásico luego del recordado partido de 2014, no pudo pasar inadvertido, ya que falló en decisiones importantes que pudieron haber cambiado la historia del partido. El misionero no tuvo un buen trabajo y recibió quejas de los dos equipos.



En el primer tiempo amonestó bien y a los 37 minutos acertó con la expulsión a Ignacio Fernández, quien le aplicó un tremendo planchazo a Edwin Cardona. Sin embargo, el juez debió amonestar a Pablo Pérez y eso provocó el enojo de los futbolistas riverplatenses que le reclamaron eso y la roja a "Nacho" al final del primer tiempo.



En el segundo tiempo, Pitana se apresuró y expulsó a Edwin Cardona por un supuesto codazo a Enzo Pérez. En dicha jugada, el misionero debió apoyarse en el asistente Juan Pablo Belatti, quien tenía la visión más directa pero decidió expulsar al colombiano. Precisamente Belatti fue protagonista sobre el final, ya que en una jugada por derecha que terminó en gol de Ignacio Scocco (luego anulado) se sancionó tiro de esquina cuando la pelota no había salido en su totalidad.



Apuntado



El volante de River, Enzo Pérez, cuestionó fuertemente al árbitro Néstor Pitana al finalizar el primer tiempo y luego de haber sido expulsado Ignacio Fernández. "Así nos sacaron de la Copa el otro día, eh. Inventaron el VAR. Sabés que es verdad", le expresó en la cara el volante mendocino al árbitro del superclásico en el Monumental.