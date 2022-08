Pasó Chacarita y esa sensación de que debió ser triunfo pero en el Atlético San Martín ya dieron vuelta la página y todo apunta a volver al triunfo este sábado frente a Brown de Puerto Madryn. Pensando en eso, el técnico Raúl Antuña hoy le pondrá nombres a los titulares en San Martín, anticipando que Augusto Aguirre volverá a ser central en la defensa en reemplazo de Matías Escudero que llegó a las cinco amarillas ante Chaca. Así, en defensa, San Martín tendrá a Alejandro Molina y a Dante Álvarez por los costados, y la dupla Aguirre-Botinelli por el centro.

En el mediocampo y después del buen partido que hicieron ante el Funebrero, el entrenador sanjuanino aún no tomó decisiones pese a que Martín Rivero está en condiciones de reaparecer tras la fecha de suspensión por amarillas. La vuelta del ex-Belgrano obligaría a un retoque táctico respecto del 4-4-2 que paró ante Chacarita. Ese modelo mostró muy buena producción con Matías Giménez y Nico Franco de puntas, más Tomás Fernández, Antonio, Sebastián González y Nacho Lago por la izquierda. A Antuña lo convenció y podría repetir esos nombres, aunque el peso específico de Martín Rivero que había estado en todos los partidos anteriores de la temporada implica una cuestión para analizar. El regreso que es esperado pero quedará dilatado por el momento es el de Damián Lemos que ya recuperado del desgarro, aun no está en plenitud y el cuerpo técnico lo preservará. Hoy, desde las 10, será el momento del fútbol y de las definiciones en un San Martín que quedó ajustado en los cupos para el Reducido y no puede cometer errores.

Enfrente tendrá al ascendente Brown de Puerto Madryn, que dirigido por Javier Rodas, viene de ganarla a Atlanta en el Sur pero que hace rato no gana de visitante. Con el antecedente positivo del 1-0 de la fecha pasada ante el Bohemio, la Banda presentaría la misma formación con Martín Perafán en el arco; Nicolás Herranz, Federico Mancinelli, Agustín Sandona en el fondo; Rodrigo González, Agustín Pereyra, Renso Pérez, Cristian García y Martín Rolle en el medio; Agustín Colazo, Sergio González y Franco Torres en la ofensiva.

El experimentado árbitro Diego Ceballos será el juez del partido del sábado en el Pueblo Viejo entre San Martín y Brown de Puerto Madryn que comenzará a las 15,45.

La fecha 30 del torneo comenzará mañana viernes con dos partidos. A las 15.30, Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Santamarina de Tandil. Mientras que a las 21.10, por TV Belgrano de Córdoba será local de Instituto con Darío Herrera como juez.