Chaco For Ever le ganó a Gimnasia y Tiro por 1 a 0 y ascendió a la Primera Nacional, al adjudicarse el torneo reducido por el segundo ascenso del torneo Federal A de fútbol. El encuentro se jugó en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, de Atlético Mitre de Santiago de Estero, y el único gol de Chaco For Ever lo marcó Enzo Díaz, de tiro penal, en la etapa inicial. El partido lo tuvo a Chaco For Ever como protagonista desde el comienzo. La presión tuvo premio a los 28 minutos, cuando Juan Galetto, tras un centro, tocó el balón con la mano: penal, bien sancionado por el juez Gastón Monsón Brizuela y convertido por Enzo Díaz, con un tiro potente y alto al centro del arco que dejó sin posibilidades a Luciano Silva. Llegó el pitazo final de Gastón Monsón Brizuela y el festejo de Chaco For Ever, que luego de 23 años volverá a jugar en la Primera Nacional. For Ever, fundado el 27 de julio de 1913, un animador constante de los viejos torneos Nacionales, volverá estar cerca del fútbol grande.