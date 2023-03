"San Juan es una provincia que siempre me gustó. Tengo recuerdos hermosos y muchos amigos, no puedo pedir más". El textual es de Reinaldo Andrés Alderete, el experimentado mediocampista considerado ídolo en San Martín pero que viste los colores de Sportivo Peñarol en el Federal "A". El futbolista santafecino de 40 años se brindó en una charla a corazón abierto con DIARIO DE CUYO, elogió a la provincia, analizó el certamen que le toca jugar y dijo que todavía no ve cercano el retiro.

Andrés Alderete es el capitán de Peñarol para este Federal A.

Familiero, sencillo y un batallador incansable con la "5" en su espalda. Los hinchas de San Martín lo recordarán por el ascenso a Primera División en el año 2011 cuando junto al cordobés Ezequiel Videla, eran los dueños del mediocampo de ese plantel que terminó ascendiendo por segunda vez a la máxima división del fútbol argentino. El santafecino se encontraba jugando en Agropecuario de Carlos Casares en la Primera Nacional, por esas cosas del fútbol no pudo continuar en el equipo bonaerense y él mismo reconoce que buscó venir a San Juan. "Me seducía venir a San Juan. Siempre viajo junto a mi familia y veníamos de un lugar súper tranquilo como Casares, San Juan es muy parecido por esa tranquilidad asi que muy felices de poder instalarnos acá", manifiesta Alderete. El contacto con el club bohemio lo hizo a través de Leonardo Corti, el arquero que supo ser compañero suyo en el Verdinegro y que estuvo bajo los tres palos en el Bohemio hasta el año pasado. El presidente Oscar Cuevas lo contactó y también el técnico Cristian Bove.

Su arribo a la provincia se dio después de 10 años. Si bien había venido a tierras sanjuaninas ya sea para enfrentarse ante San Martín o Desamparados (jugando en ese momento para Rosario Central) esta vez los bolsos llegaron cargados teniendo en cuenta que la familia Alderete tiene estadía asegurada durante todo el 2023. El futbolista llegó junto a su esposa Gisela y los pequeños Balthazar (11), Olivia (8) y Salvador (7).

A los Alderete el deporte les corre por las venas, Gisela es Couching deportivo y los varones hacer fútbol. ¿Dónde? En San Martín. "Ya venían jugando en cada una de las provincias donde nos tocó vivir, apenas llegué a San Juan los anoté en San Martín, es un club que conozco donde pasé hermosos años de mi vida y un club que siento como mi casa, asi que es un gusto que ellos puedan jugar ahí", expresa Andrés quien recibe a diario el cariño de los hinchas verdinegros que le agradecer por haberse brindado al máximo cuando le tocó jugar en ese club de Concepción. El mediocampista resalta que lo más importante es que los chicos se diviertan jugando al fútbol: "No tienen ningún tipo de presión, nosotros como padres los acompañamos pero siempre le recalcamos que lo más importante es que se diviertan y aprender valores, ya cuando sean más grandes irán aprendiendo de responsabilidades y profesionalismo, hoy tienen que jugar", sostiene. Y a la vista está que los padres no le meten presión a los chicos, porque ya probaron mandándolos a básquetbol y tenis pero no hubo caso, Balta y Salva siempre volvieron a la redonda, el deporte que mamaron de su papá. "Me alegra mucho que hayan elegido este deporte que es tan lindo, de ahora en más ellos elegirán si seguirán en el fútbol o no, el apoyo siempre lo tendrán", expresa.

"San Juan es una provincia hermosa que siempre me encantó también por su tranquilidad. Noté que ha crecido muchísimo"

Mantenerse en el fútbol no es fácil cuando se llega a los 40 años de edad, pero Alderete expresa cómo lo encuentra la vida después de que en enero pasado haya llegado a las cuatro décadas: "De la mejor manera, me siento muy bien. Sigo teniendo las mismas ganas de competir, de entrenar, de superarme, de mejorar y de crecer. Posiblemente sean los últimos años de mi carrera porque también hay que darle prioridad a otras cosas, sobre todo familiares. Me siento agradecido porque sigo teniendo propuestas de trabajo", comenta. El mediocampista de Peñarol no le esquiva a la pregunta si ya analiza al retiro. "El retiro está presente pero no se me pasa por la cabeza todavía, lo sostengo con el entusiasmo, las ganas de querer entrenarme al 100% todos los días, los cuidados y la alimentación. Creo que todavía no me llega", manifiesta.

Sportivo Peñarol entra en el análisis del mediocampista santafesino. Que lo hayan elegido capitán habla de su experiencia, esa que tratará de transmitir a un plantel nuevo para este Federal. "Es una felicidad enorme que me hayan elegido capitán, es muy gratificante. Hay muchos chicos jóvenes y para mí que me toca ser el más grande, es una enorme responsabilidad poder transmitirle algo a ellos, pero al fin y al cabo son ellos los que están construyendo su propia carrera. Siento que hay un lindo grupo y creo que eso es lo más importante cuando uno arma un plantel", reflexionó.

El capitán dice que la derrota hace una semana con el Bohemio (0-2 ante Ferro en La Pampa) dejó conclusiones positivas. "El torneo recién comienza y nos quedamos buenas sensaciones porque respondimos desde lo futbolístico, lo físico y lo grupal, fue un lindo parámetro para lo que viene porque estamos en una etapa de crecimiento", comentó. El Federal "A", categoría que Alderete conoce después de haberlo jugado con Sportivo Belgrano es un certamen largo pero el futbolista bohemio cerró contando las aspiraciones que tiene el equipo sanjuanino: "Queremos hacer un buen torneo y aspirar alto. El primer objetivo es hacer un buen grupo y después buscar ser protagonista, clasificar a la Copa Argentina y porqué no pelear por un ascenso", cerró el futbolista santafecino al que los destinos del fútbol lo trajeron otra vez a San Juan.