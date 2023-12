29 partidos y 3 goles durante un año (2015), pueden ser mucho o poco. En el caso de José Luis Gómez resultó más que destacado teniendo en cuenta que se trata de un lateral derecho y por eso San Martín decidió apostar por él nuevamente para que tenga el segundo ciclo en el club durante el 2024. Así, se confirmó ayer mediante las redes sociales del Verdinegro el arribo de lo que es el cuarto refuerzo para la gestión que comandará José María Martínez a partir del 3 de enero.

El oriundo de Santiago del Estero, a sus 30 años, tiene una gran chance para reencauzar su carrera profesional, que incluso lo llevó en el 2017 a jugar un amistoso ante Brasil para la Selección argentina que conducía Jorge Sampaoli y que tenía de capitán a un tal Lionel Messi. El "Negro" viene de un año complicado pues estuvo en Racing, aunque no contó con minutos en Primera División y estuvo desempeñándose en la Reserva. Desde que se fue del Verdinegro, Gómez no encontró regularidad. Incluso, durante su segundo paso por Lanús tuvo una rotura de meniscos de la rodilla izquierda que lo obligó a pasar por el quirófano. Posteriormente quedó libre y le llegó el momento de recalar en Huracán para asentarse, aunque la aparición de una anemia lo obligó a detener su carrera y abocarse a dicha patología. Cuando se recuperó, fue a Racing, pero Fernando Gago no lo tuvo en cuenta y entonces desde Reserva tuvo que arreglárselas para ganar más dinero, incluso, tal cual contó su papá en una nota al diario Olé, desempeñándose como chofer de Uber.

San Martín le dio la bienvenida ayer para un nuevo ciclo. Fue en el Verdinegro, junto con Lanús en su primera etapa, donde mejor se desenvolvió en una cancha de fútbol. Condiciones técnicas tiene y si el físico lo acompaña en esta oportunidad, el Negro puede resultar clave en el 2024.

Hay póker

Gómez se convirtió en el cuarto refuerzo del Verdinegro, después de la llegada de los otros tres futbolistas al plantel del flamante DT José María Martínez: el defensor Ian Pérez, de 24 años, el volante Fabián Zacaria, de 33, y el delantero, Gonzalo Casa, de 30.