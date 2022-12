Fue uno de los jugadores juveniles que hace más de una década encandilaron a todos en San Juan. Promesa cierta y con argumentos, Hernán Muñoz dejó su lugar de origen en Trinidad para desandar por varios equipos incluyendo Peñarol, demostrando su categoría. Pero de pronto la cartelera se apagó y en San Lorenzo de Ullum encontró su lugar en el mundo para volver a ser. Capitán, figura y referente de este Santo Ullunero que logró ya el Oficial, el primero de su historia, y ahora va por la ilusión grande del Regional Amateur.

'Estoy feliz. Agradecido de San Lorenzo y del técnico Alfredo Molina que con su cuerpo técnico me buscó, me convenció y me respaldó para estar viviendo este momento. Siempre damos todo, este grupo no se guarda nada y pese a todo lo que venimos jugando más los viajes, entrenamientos y demás, creo que nadie nos puede reprochar nada. Es una alegría muy grande'.