Pedro Aldave, el representante de Lucas Alario, salió a hablar pero no para salir al cruce de la dirigencia de River sino para confirmar que el delantero ya firmó su contrato con el Bayer Leverkusen y dejará de ser jugador de la institución de Núñez.

"Lucas firmó un contrato por cinco años con el Leverkusen", confirmó en declaraciones a La Red.

Aldave, señalado por los dirigentes riverplatenses de propiciar esta polémica salida del Pipa, agregó al respecto: "Lo decidimos con Lucas. El quería jugar en Europa. La revisión médica fue un requerimiento para que el Bayer Leverkusen pagara la cláusula".

Consultado sobre los montos correspondientes para River y Colón, el representante del delantero no se hizo cargo. "Yo puedo hablar de la parte que le toca al jugar, lo otro ya no me compete. Habría que preguntarle a River cuánto del pago de la cláusula le corresponde a cada uno. El acuerdo que tiene Alario es con River, no con Colón", afirmó.

Sobre la polémica que se agigantó en los últimos días, con el escrito de River exigiendo al club alemán que desista de la operación y con la amenaza de llevar el tema a la FIFA, Aldave comentó: "No queríamos hacer las cosas mal. El único problema es que acá cerró el libro de pases y River no puede comprar a otro jugador para reemplazarlo. En River nos están matando pero yo no quiero que se olviden que el jugador fue siempre muy profesional. Cuando uno toma una decisión, siempre hay gente que no le gusta. Me molesta que lo están haciendo ver que se va por la puerta de atrás cuando, desde mi punto de vista, se va por la puerta de adelante. Ojalá todos los jugadores del fútbol argentino sean tan profesionales como Alario".