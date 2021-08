Como cada arranque de temporada, los equipos van formando su plantel para afrontar los desafíos planteados. Es el caso del ocho veces campeón de la Liga Argentina de vóleibol, UPCN, que ya tiene fecha de regreso para los entrenamientos, dando así el primer paso en la pretemporada: será dentro de una semana cuando ponga en marcha el plantel con las prácticas a realizarse seguramente en el Polideportivo del Colegio Luján, ya que por ahora se encuentran ocupados tanto el Aldo Cantoni como el Complejo La Superiora.

La temporada oficial iniciaría con la Supercopa, donde participarían UPCN, Obras y UVT.

Los Cóndores seguirán bajo el mando de Fabián Armoa y respecto al grupo de jugadores que se consagró en abril pasado ante Ciudad, se mantuvo buena parte de la base, aunque no todos. En ese sentido, el equipo ya no contará con el opuesto Leozao y el punta Juninho. Es por este motivo, que la dirigencia se encuentra abocada a cerrar la contratación de jugadores del exterior en estos puesto, sabiendo que resultan habitualmente clave para la temporada. No hay precisiones por ahora aunque la idea es que sean las "figuras" del nuevo plantel.

Otros players que ya se confirmó no continuarán son el también opuesto Santiago Alvarez, el experimentado central Pablo Guzmán y el punta sanjuanino Alejandro Toro.

Del lado de las continuidades, se encuentran varias de las piezas clave en la conquista de la Liga la edición pasada. A saber: los armadores Sebastián Brajkovich y Mateo Bozicovich, de centrales seguirán Junior y Agustín Gallardo, entre los puntas fue renovado el vínculo con Manuel Armoa y Lucas Ibazeta, mientras que los líberos seguirán siendo Nicolás Perren y Matías Salvo. Mientras que tendrán continuidad los juveniles Martín Tejada (opuesto) y Matías Olivieri (central), quienes integraron el plantel en la temporada pasada.

Si bien aún falta para que la pelota vuelva a rodar, UPCN sabe que no hay tiempo que perder y por eso se va armando.

Puesta a punto. Es la que planea UPCN desde la próxima semana, teniendo los entrenamientos en el comienzo en Luján.

