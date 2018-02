Sereno y con las ideas bien claras se mostró ayer el ganador de la carrera. Emiliano Ibarra contó cómo fue su victoria.

"No me enojé con los chicos, sólo les dije que si colaborábamos todos en la fuga llegaríamos y que estar entre los primeros cuatro en San Juan es muy importante", contestó Emiliano Ibarra, brillante ganador del Circuito Rawson, cuando se le consultó si lo habían hecho rabiar los compañeros de fuga.



A la hora de analizar el final, Ibarra explicó que sabía que debía realizar un embalaje largo. "Por mi experiencia me di cuenta que venían con lo justo y que si atacaba lejos difícilmente podrían seguirme. Me preocupaba un poco Cattapan, porque es muy ágil y está haciendo un buena temporada. Los otros dos chicos venían sentidos".



Finalmente, Ibarra, uno de los corredores emblemas del SEP, comentó el gran momento de su equipo. "Este es el resultado a una gran tarea que hicimos con nuestro entrenador Sergio Gili en la altura. Todos estamos en una gran condición física para correr pruebas duras".