Son parte de una generación que hizo historia. Esa que cuando el fútbol de escuelitas empezaba a asomarse en el escenario deportivo de San Juan, marcaron un antes y un después. Hace un cuarto de siglo, San Juan a través de la delegación de Luz y Fuerza-San Martín jugaba su último gran torneo en La Serena, Chile. En aquel viejo estadio La Portada los chicos que comandaban Juan José Chica, Rogelio Mallea y Alberto Paz dejaron su huella ganando varias veces el campeonato con las categorías 71, 73, 75, 77 y 80. Diez años,desde 1983 a 1993, llevando la bandera del fútbol sanjuanino con nombres que luego harían su propia historia como Francisco Velázquez, Andrés Bustos, Carlos Sagua, Ivan Malla, Fabián González, Marcelo Laciar y hasta el actual secretario de Deportes, Jorge Chica.



Convocados por su mentor, Juan José Chica, muchos volvieron a sentirse niños y en Parque Norte vivieron un sábado para la nostalgia. Faltaron muchos pero sobraron anécdotas y recuerdos. Entre los entrenadores que en aquella época los manejaron estuvieron Héctor Nito Allende y Alberto Salas, faltando Raúl Bachicha Díaz, quien por razones vinculadas al futsal no estaba en la provincia. Tampoco faltaron los eternos e incondicionales colaboradores Hugo Díaz y Daniel Cholo Vargas. Y claro, como previa al asadito, no podía faltar el fútbol. Pretexto eterno para hacer amigos.

Históricos. Los chicos de Luz y Fuerza-San Martín coparon La Serena con su fútbol y sus sueños. Ese grupo marcó una etapa generosa para el fútbol de San Juan.



Fabián González y Marcelo Laciar fueron las caras más conocidas presentes. Para los dos, vivir aquella experiencia fue algo que los marcó de por vida. Integraron la categoría 77 de aquel Luz y Fuerza-San Martín que ganó en Chile: "Es uno de los recuerdos más lindos que me dio el fútbol" recuerda el Gino. "Eramos chicos y todo era nuevo. Ir en un plantel, salir del país, jugar con otra gente. Fue lindo. Ahí aprendí muchísimas cosas que me sirvieron para mi carrera así que poder compartir esto tan lindo de nuevo, es algo muy especial".



El Tato González no estuvo demasiado lejos de sus sensaciones: "Fue una de las cosas más lindas de ser futbolista. No me olvido más de lo que viví. Me sentí jugador y creo que amé más que nunca a este deporte".



El gestor, el movilizador de toda esta experiencia fue Juan José Chica, fundador de la Escuela de Fútbol de San Martín y motor de todo lo que se hace en Luz y Fuerza: "Fuimos diez años consecutivamente. Nació de ir porque queríamos darle otra visión a la formación de los chicos y probamos. Fuimos y nos fue más que bien. Curiosamente, con las categorías impares siempre tuvimos la suerte de ganar los campeonatos. Pasaron muchos nombres y muchísimos chicos de enorme categoría. Fue una satisfacción haberlo concretado y está en la galería de mis mejores recuerdos como amante del fútbol".





Fabián González Entrenador de arqueros

"Vivir todo lo que vivimos en Chile no se olvida jamás. Aprendimos a ser parte de un equipo".

Marcelo Laciar Técnico de fútbol

"Es una experiencia que debería repetirse siempre. Es una etapa que te marca como persona".







¿Un regreso?

Pasaron 25 años y en el aire está flotando la posibilidad de regresar a La Serena a revivir aquellos tiempos de fútbol infantil. Con más peso, más canas, menos pelo, el grupo ya empezó a diagramar la chance concreta de ir a Chile.

Los equipos



Las delegaciones de Luz y Fuerza-San Martín que viajaron por 10 años a La Serena estaban coordinadas por Juan José Chica, Rogelio Mallea y Alberto Páz. Los técnicos fueron Héctor Allende, Alberto Salas y Raúl Díaz. Los ayudantes fueron Hugo Díaz y Daniel Vargas.



Categoría 75: Carlos Sagua, Rolando Aciar, Lucas Méndez, Fernando López, Andrés Bustos, Francisco Velázquez, Amadeo Carrizo, Carlos Pizano, Ivan Malla, Mauricio Rojo, Javier Soto, Carlos Araya, Raúl Cuneo, Pablo Vázquez y Marcos Carrizo.



Categoría 76: Sergio Cabañas, Jorge Paez, Andrés Comelo, Fernando Torres, Walter Cuevas, Cristian Berón, Jorge Ochoa, Alberto Paz, Mauricio Martínez, Juan Carlos Paz, Darío Villalobos, Gustavo Stocco, Sergio Arce, Gustavo Riveros, Marcos Díaz y Juan Manuel Chica.



Categoría 77: Fabián González, Javier Ochoa, Marcos Díaz, Pablo Orihuela, Marcelo Laciar, Alberto Paz, Sergio Arce, Fabricio Pérez, Alberto Sepúlveda, Oscar Aciar, Mariano Velázquez, Leonardo Nuñez, Sebastián Marengo, Sergio Irazoque y Javier Nuñez.