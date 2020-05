"Bambi", como le dicen sus familiares, compartiendo otra tarde de la cuarentena en su casa, junto a su esposa Fernanda y su pequeña hija Renata. Desde allí, por Internet, ya se sumó a las tareas de la selección.

Hace menos de dos años dejó el ciclismo. Hizo un curso de entrenador UCI en Mar del Plata y su llegada a los ciclistas jóvenes sorprendió gratamente a instructores. Y lo que en ese entonces, hace poco más de una año era un rumor, sobre su futuro en la formación de ciclistas comenzó a hacerse realidad. Hace un mes lo invitaron a sumarse al cuerpo técnico de los seleccionados nacionales de la FACPyR. Con 31 años, cumplidos el mes pasado, Emiliano (en realidad Bam Bam porque por su nombre lo conocen solamente en ámbitos ajenos al ciclismo) Fernández se convirtió desde entonces en el primer sanjuanino en desarrollar una tarea con los equipos argentinos.

"Me sorprendió un poco. Sinceramente no lo esperaba", comentó ayer cuando se lo consultó. "No dije nada, solo lo saben mi papá (Ernesto "Pollito"), Coqui (Jorge) Chica y Javier Páez (secretario de Deportes y director de Deportes federado y amateur de la Secretaría de Deportes, respectivamente), con quienes tengo que sentarme a conversar y con esto de la cuarentena no he podido hacerlo", agregó orgulloso el padre de Renata, que hace cinco días cumplió su primer añito y con sus sonrisas y monerías llena de alegría el hogar que el flamante técnico de la selección nacional juvenil ha conformado con Fernanda Figueroa, su esposa.

"Cuando esté el velódromo concentraremos la actividad nacional y de toda Sudamérica". EMILIANO FERNÁNDEZ - Entrenador Selección Argentina

Mediante la plataforma Zoom, ya ha tenido reuniones virtuales con el resto de equipo. El campeón olímpico Walter Pérez es el coordinador general, seguido de Martín Ferrari ("con ellos hablé en el Argentino de Ruta del año pasado") Daniel Capella y Cristian Romero. "En un principio orientaré mi labor a los junior y también daré una mano en el ciclismo adaptado y en el femenino", explicó.

Apenas se bajó de la bicicleta y encauzó sus expectativas en la dirección técnica, Bam Bam colaboró con su padre y Rubén "Polilla" Ramos en la conformación, entrenamiento y dirección de los seleccionados sanjuaninos, para luego compartir con su padre la dirección del plantel del equipo continental Puertas de Cuyo.

El Proyecto Dakar 2022 y los panamericanos del 2021 ("me comentaron que posiblemente podrían hacerse los de éste año y los del que viene") son los primeros compromisos en los que deberá concentrar su atención. Bam Bam, que reconoció que le gustaría aportar todas sus experiencias como kilometrero (NdeR: fue tres veces campeón argentino) sabe que deberá adaptarse a distintas exigencias.

"Creo que a medida que se vayan dando las cosas iremos encontrando un lugar. Tengo en claro que trabajaré con los más jóvenes y eso me entusiasma porque habló su mismo idioma", contó.

Con las metas claras



Emiliano comparte la foto con Alejandro y Esperanza, instructores de la UCI que hace poco más de un año dictaron el curso de entrenador de nivel 1 y 2, donde el sanjuanino sorprendió por su capacidad para transmitir los conceptos a los ciclistas con los que le tocó trabajar, especialmente a una joven jamaiquina con la que tenían el inconveniente del idioma y, sin embargo, logró que su corredora cumpliese con lo previsto. "Me encantaría hacer el curso en Suiza (en L"Aigle la UCI tiene su Centro Mundial) porque eso me habilitaría a dirigir equipos profesionales World Tour, me propuse retomar las clases de inglés", amplió.