El mediapunta argentino Rubén Botta convirtió hoy el gol del empate 1-1 de su equipo, Sambenedettese, ante Mántova, por la fecha 24 del grupo B de la Serie C (tercera división) del fútbol de Italia.



El jugador sanjuanino, de 31 años, abrió la cuenta a los 27 minutos del primer tiempo, en el estadio Danilo Martelli de la ciudad de Mántova.



El exatacante de Tigre y San Lorenzo anotó su segunda conquista en el certamen y reapareció en el equipo de San Benedetto del Tronto, tras haber sido expulsado en el compromiso ante Fermana (0-1), a principios de mes.



En Sambenedettese, séptimo en la clasificación con 38 unidades, se produjo el debut del mediocampista Iván Rossi (ex Banfield, River y Huracán), según consignó el sitio ‘Flashscore’.



También actuaron desde el minuto inicial el volante Rodrigo De Ciancio (ex Atlanta) y el delantero mercedino Facundo Lescano. Mientras tanto, el lateral derecho Ignacio Liporace (ex Atlético de Rafaela) ingresó en la segunda etapa.



El líder Pádova (50 puntos) derrotó como visitante a Legnago, por 2-0. Mientras que el escolta Sudtirol (47) cayó como local ante Feralpi Salo por 2-0.