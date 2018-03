En acción. Jorge Terusi buscará el título en 2018.

Después de lograr el subcampeonato 2017, con tres fechas menos disputadas, el piloto sanjuanino Jorge Terusi navegado por Ivan Osman comenzará a disputar desde este fin de semana el Campeonato Puntano de Rally.



La primera fecha se correrá desde mañana y hasta el domingo en la localidad puntana de Quines, con el objetivo de empezar a sumar la mayor cantidad de puntos que le permitan llegar a fin de año lo mejor posicionado. Mañana se hará el denominado shake down, para poner a punto los autos; mientras que entre sábado y domingo se correrán la primera y segunda etapa.



A su vez, Terusi anunció que el mes que viene (entre el 28 y 29 de abril), el binomio aspira a correr la fecha del Campeonato Mundial de Rally que se hará en conjunto con el Argentino de la especialidad, en Córdoba, que podría significar la primera de varias en el año.





Gambetta, a esperar



Originalmente el Rally Mobil Chileno programó el inicio de campeonato para este fin de semana en la localidad de Los Ángeles, sin embargo la categoría decidió postergar la fecha, para el 21 y 22 de abril, en Concepción. Esta postergación no hizo más que trasladar la ansiedad con la que el sanjuanino Santiago Gambetta, campeón en 2017, espera el debut en la R3. "La verdad que estamos esperando que empiece la temporada y no veo la hora de subirme al auto, pero se pasó para abril en Concepción y no queda otra que esperar", dijo Gambetta.