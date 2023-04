Se llama Jerónimo Giménez, tiene 25 años y en es sanjuanino apasionado por la actividad ecuestre. Esa pasión que siente por los caballos lo llevó a tomar la determinación de largar todo en San Juan y partir rumbo a un nuevo destino: México. Allí, el jinete local se desempeña compitiendo a nivel internacional. Su altísimo nivel lo llevó a ser convocado para el equipo que representará a Argentina en la Copa de las Naciones de actividad ecuestre, que se desarrollará desde el 26 al 30 de este mes en San Miguel de Allende, México.

"Estoy muy feliz. Es una de las competencias más prestigiosas de este deporte, asi que será un honor poder estar presente", expresó el jinete sanjuanino. La serie FEI Nations Cup, es el desafío por equipos más antiguo y prestigioso del deporte ecuestre, con equipos nacionales de todo el mundo compitiendo por uno de los premios más codiciados en esta disciplina olímpica. El equipo que integrará el argentino es dirigido por el entrenador brasileño Vitor Texeira. "Me llegó mi primera citación a la Selección mayor para competir en una Copa de Naciones nivel 5cinco estrellas que es lo máximo en cuanto a competencias internacionales", expresó.

Los inicios del sanjuanino se dieron con apenas 6 años en la escuelita de hipismo del Jockey Club bajo las ordenes de su entrenador Ricardo Yacante. Si bien siempre practicó el deporte como un hobby, esa pasión por los caballos fue creciendo en su adolescencia. Ya egresado del colegio y cursando la carrera universitaria de Administración de Empresas, Jerónimo tomó una de esas decisiones difíciles pero que le dieron sus frutos. Dejó la carrera para dedicarse de lleno a su gran pasión y si bien en un comienzo comenzó a trabajar junto a Yacante en la escuelita de hipismo surgió una propuesta en el exterior y no lo dudó.

El DF lo esperaba y no lo dudó. Armó valijas y partió. Desde ese momento monta en el Rancho privado de Mario Oñate, otro apasionado por la actividad. El sanjuanino cuenta con siete caballos para montar y competir en distintas pruebas internacionales. "Aquí en México el deporte es tomado con mucho profesionalismo, después de países europeos, en México es donde mejor se trabaja por eso no me equivoqué en venir", analiza el sanjuanino quien arranca cada jornada a las 7 de la mañana para asistir a los siete caballos y después comenzar los entrenamientos que se extienden hasta las 14 horas. "Mi trabajo consiste en darle condición física a los caballos, conducción, perfeccionarlos en el salto para que lleguen a competir de la mejor manera", expresó.

El sanjuanino competirá la próxima semana en el Global Champion Tour y después, desde el 26, disputará la Copa de las Naciones donde habrá jinetes de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Irlanda y México.