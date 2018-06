Juan Pablo Castro

No todo pasa por Rusia. En Francia se jugó otro Mundial, el de rugby M20, y con un sanjuanino como protagonista. Juan Pablo Castro volvió y confesó que se quedó con la sensación de querer más, en una muestra del hambre de gloria del centro, quien fue una de las figuras de la selección argentina que quedó sexta en el Campeonato Mundial M20. A poco de llegar tras estar un mes trabajando con el equipo, Castro hizo un balance de la participación de Los Pumitas que le permitió a su vez disputar su segundo torneo consecutivo, igualando la marca que sólo ostentaba un sanjuanino, Juan Cruz Guillemain.



"En lo personal yo no me puedo quejar y volví contento de Francia por haber vivido otra experiencia increíble. Jugar un Mundial es lo mejor que le puede pasar a un jugador; y poder competir a otro nivel, con un rugby tan distinto al que podemos tener en San Juan o en la Argentina, es algo impagable", señaló el fullback del San Juan RC, aunque en Los Pumitas jugó como centro.



Pero fue sobre el juego del equipo que Castro tuvo sus sensaciones encontradas, porque cree que estaban para un poco más. "Tuvimos altibajos a lo largo del torneo. Por momentos jugamos un gran rugby, con una gran defensa; y por momentos se nos caían varios pelotas y no podíamos manejar el juego. Creo que lo mejor de la selección estuvo en la defensa, muy sólida, pero por los errores en el manejo de las pelotas defendíamos tanto que nos quebraban desde lo físico en los últimos minutos de los partidos", detalló.



En fase de grupos, Argentina perdió ante Inglaterra (39-18), superó Escocia (29-13) y cayó con Italia (30-26). Así, quedó tercera en la zona y clasificó para jugar por el quinto puesto. En esa fase, Los Pumitas derrotaron a Gales por 39-15 y después perdieron ante Australia por 41-15, para finalizar en la sexta colocación. El año pasado, Argentina había quedado 11ma.



Igual, el sanjuanino recalcó que el equipo mostró el espíritu combativo de Los Pumitas. "Deseábamos tanto ese quinto puesto, que fue una pena que no se nos diera. Fueron 30 días de mucho trabajo, con un grupo espectacular; creo que nos merecíamos un escalón más", dijo.

¿Otro más?

3

Mundiales puede llegar a jugar Juan Pablo Castro en caso de mantener su plaza en Los Pumitas. Es que por edad, el sanjuanino aún podrá acceder a una nueva convocatoria en 2019, lo que lo convertiría en el único rugbier local en conseguirlo. El año que viene, el Mundial de la categoría se jugará en Argentina, con Santa Fe y Rosario como sedes.

>> Los Pumas piensan en Escocia

Los Pumas arribaron ya están en Resistencia, Chaco, para jugar el sábado próximo ante Escocia y cerrar su participación en la ventana internacional de junio. El plantel estuvo realizando diferentes trabajos y, junto a los entrenadores, empezó a analizar al futuro rival. Tras los dos primeros partidos ante Gales, que fueron duras derrotas al punto que renunció el entrenador Daniel Hourcade, Los Pumas buscarán la recuperación.



"Estamos con ganas de mejorar lo que venimos haciendo mal en los partidos anteriores y poder llevar a la cancha lo entrenado", expresó el centro Matías Orlando, titular en ambos duelos frente a los galeses, según publicó el sitio de Los Pumas.



Sobre el último partido como Hourcade como entrenador, Orlando expresó que: "Nos dijo que disfrutemos. Más allá que su ciclo haya terminado, él va seguir esta semana al cien por ciento con nosotros, porque hay que terminar de la mejor forma".