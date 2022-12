Llegó en noviembre, se instaló en un barwa, allí donde está la mayor parte de los hinchas argentinos (se alojan en habitaciones y comparten cocina), alentó en los estadios a la Selección desde la primera fecha y ahora, de cara a la final, no consigue su entrada para la gran definición. Es uno de los tantos argentinos que reclamó poder comprar los ticket a precio normal porque la reventa se les hace imposible. Su amargura es total. 'Estoy muy triste, tanto sacrifico a lo largo de todas estas semanas, tantos esfuerzos para poder llegar a la final y alentar al equipo y nos han dejado sin entradas', dijo el sanjuanino desde Doha.

En grupo. Miguel se mueve con un grupo de 50 argentinos. Es fanático de Messi.

"Pensábamos que con el remanente que habilitaron hoy (por ayer) íbamos a conseguir tickets, pero no hubo caso. Yo creo que sólo un milagro puede cambiar esta situación. Igual, no quiero quedarme con lo negativo porque sigue siendo una experiencia inolvidable. Y si tiene que pasar que deba alentar a la Selección desde la puerta del estadio Lusail o desde un bar lo voy a hacer', indicó.

El sanjuanino hasta ayer buscaba llegar a las autoridades de la AFA para intentar comprar una entrada.

Los esfuerzos de Miguel para mantenerse en Qatar han pasado hasta ahora por privarse de algunas cosas, como por ejemplo no ir a restoranes para no salirse de su presupuesto, pero aprovechó para conocer la cultura qatarí y fue invitado tres veces por un jeque y su familia. 'En el barwa nos hacemos de comer todos los días, los alimentos en el supermercado no son tan caros y en general tratamos de juntarnos entre varios argentinos para hacer las compras. Además de algunos paseos, lo más increíble que nos ha pasado con el grupo que comparto el día a día fueron las invitaciones de un jeque y de una de sus esposas. Están contentos con nosotros y hemos recibido tres invitaciones a comer, una de ellas en un hotel 5 estrellas. La cordialidad y la hospitalidad aquí son increíbles", relató.

Cultura. El sanjuanino quedó admirado por la cultura qatarí y la hospitalidad de su gente.

"Los qataríes están fascinados con los argentinos. Les llama la atención la pasión de los hinchas, los colores, por supuesto que Messi y el rendimiento de la Selección. Eso y su cordialidad han hecho que inviten a sus mansiones a gente desconocida', destacó González.

En tanto, el fanático de la Scaloneta palpitó la final de mañana entre Argentina y Francia. "El equipo fue de menor a mayor a lo largo del torneo. No descubro nada con el juego de Messi, al que he tenido el privilegio de verlo en su mejo Mundial. No tengo dudas de que Argentina será campeón y que lo hará con una gran demostración de fútbol", se ilusionó el sanjuanino.