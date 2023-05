Se llama Matías Castro, es un fanático del fútbol que un día decidió combinar esa pasión de hincha pero conjugarla con su hobby de pintar y sin pensarlo, con el tiempo lo transformó en su profesión. La aerografía, el arte de pintar banderas y murales es, hace ocho años, el trabajo de este joven sanjuanino de 26 años que lleva retratados más de 500 trabajos tanto en clubes sanjuaninos como así también de otras provincias y hasta de un club de Paraguay.

El "Cuervo" conoció su pasión hace ocho años. Con 18 años, este fanático de Atlético Alianza, observaba como las hinchadas de clubes como River y Boca comenzaban a utilizar esta metodología para realizar los "trapos". "Empecé porque me llamaba la atención que las hinchadas de Buenos Aires que fueron los primeros en usar trapos con este estilo, y me gustó muchísimo la onda distinta que le daba. Empecé a investigar, descubrir y practicar. Primero por hobby y cuando me di cuenta que a la gente le gustaba y que nadie lo hacía acá en San Juan y podía ganar plata, me metí de lleno con esto", comenta el Cuervo, como lo conocen en todos los clubes sanjuaninos.

La aerografía, es la técnica donde se usa un aerógrafo (para dimensiones chicas) o un soplete y se mezcla la pintura con aire. "Es como si fuera un aerosol pero yo controlo la cantidad de aire y pintura que sale, es decir yo decido el tamaño de los trazos y demás", explica. Si bien en un comienzo lo hacía como hobby, realizando sus trabajos cuando le tocaba su descanso en su trabajo en un emprendimiento minero, después largó todo para dedicarse a su pasión por pintar. "Trabajaba en una mina y también era músico de El Yeyo, pero con la cantidad de encargues que tenía, decidí largar todo y dedicarme a lo que yo disfrutaba hacer", comenta y agrega: "Soy apasionado por lo que hago, creo que todo lo que hago lo hago por pasión si no no lo hago".

Trapos colgados en la mayoría de las canchas del fútbol local, murales realizados en los estadios sanjuaninos, pasacalles y hasta banderas de egresados. No lleva la cuenta pero calcula que entre 600 y 700 trabajos son los que realizó. "Tengo guardados todos los diseños de cada bandera en la compu. Cuando empecé pintaba remeras y pasacalles, hasta que me decidí por hacer solo banderas y murales importantes. Hay trabajos que los clientes han hecho un esfuerzo importante para conseguirlo o tenían una razón muy particular para hacerlo, entonces cuando se los entregas y los ves emocionados, eso es lo más importante que hay para mí", explica.

¿Cuáles han sido sus trabajos más importantes? Matías comenta: "Los que más disfruto son los que traen un significado o una historia detrás. Pero no puedo negar que disfruté mucho de pintar murales de Maradona que eran todo un desafío hacerlos y un sueño que yo tenía", expresa. Aunque claro, tampoco puede ocultar lo que representó ver por la TV los trapos que él mismo pintó, colgados en las tribunas de algún estadio en los Mundiales de Rusia y Qatar. "Eso fue lo máximo", explica.

Sus trabajos retratados en las redes y el "de boca en boca" fue corriendo por las canchas sanjuaninas que lo contrataron para tener su trapo pero también trascendió fronteras y pintó para hinchas de Córdoba, Entre Rios y Buenos Aires. "Hasta mandé una bandera para un hincha de Paraguay", manifiesta orgulloso.

En las redes se lo puede encontrar en Facebook o Instagram como "Matías Cuervo Castro". "Gracias a Dios que a la gente le gusta mi trabajo y me permite vivir de lo que amo hacer", cerró el sanjuanino que continuará retratando pasiones para los hinchas sanjuaninos.