Con una trayectoria que incluye una docena de Juegos Olímpicos y siendo la máxima referencia en las transmisiones hiper extensas de TyC Sports, Gonzalo Bonadeo sabe de lo que habla cuando se refiere al vóleibol argentino y la influencia de los jugadores sanjuaninos.

"Siento que una vez más los deportistas nos demuestran que la clave de todo está en el interior del grupo de ellos. Que junto al cuerpo técnico y los colaboradores más cercanos son los únicos que realmente saben cómo están para afrontar un torneo de esta magnitud. Por ejemplo, con los chicos del vóley, se habló mucho que era el "grupo de la muerte", que no había tantas chances de pasar, y resulta que ahora están a un partido de asegurar una medalla. Y aunque no la logren en las dos chances que tienen, está claro que es una actuación soberbia y para destacar", dijo.

Consultado sobre la inclusión en el plantel de los tres jugadores sanjuaninos (Lima, Sánchez y Pereyra), Bonadeo deslizó que "no es para sorprenderse que esto ocurre. San Juan tiene una tradición muy grande en este deporte: podría nombrar varios jugadores que le dieron mucho a la selección y hoy es el turno de estos tres jugadores. San Juan cuenta con una base grande a nivel histórico y que hace, por ejemplo, de un posicionamiento fundamental de los clubes. Ahí arranca todo" y agregó "vos tenés que buscar que el chico que arranca y quiera ser el día de mañana como Lima, darle toda una estructura que en el gobierno de San Juan hoy se encargan de brindar. Entonces, el camino es más sencillo. Se lo allanás, porque no sirve de nada que el pibe quiera ser Lima si después no tiene cómo subir todos esos escalones. En ese sentido, la provincia le sacó una gran diferencia a muchos otros lugares del país y no tengo dudas que en el futuro eso se notará".

Puntualizando en el mano a mano ante Francia, el periodista manifestó que "es un partido aparte, distinto al de la fase de grupo donde ganó Argentina en un choque que fue durísimo. Francia viene de ganarle a Polonia y eso hay que respetarlo. Hay que ver muchos factores para pensar en un ganador. Igual, repito, Argentina ya logro una actuación extraordinaria".