Desde el lunes se encuentra alojado en la villa hípica del hipódromo de La Punta el zaino sanjuanino Mr. Globalizado. El caballo que adquirió en enero pasado Horacio Muñoz, y que bajo la tutela de Oscar Rébora intentará recuperar el prestigio que el Stud La Nona, de Tudcum, adquirió en la carrera por excelencia que tiene el turf del interior del país: el clásico Vicente Dupuy.

Es que la caballeriza iglesiana inscribió su nombre en cuatro ediciones seguidas con Galileo's Town (2017), Laureliano (2018), Atlas Again (2019) y Elmaestrodelarte (2020). En 2021 no se disputó por la pandemia, y el año pasado la yunta compuesta por Asiatic Till y Moscato Pizza no pudo con el arrollador paso del mendocino Macklin.

Mr. Globalizado, ganador de seis competencias, incluso el Clásico General Pueyrredón (G3) sobre maratónicos 3000 m, Clásico Progreso (G3), entre otras carreras de jerarquía. Abrió campaña con su nuevo equipo en San Juan, el pasado 26 de febrero, llegando tercero de Perfect Smile en el clásico Fiesta del Sol.

Su rival directo, Perfect Smile, quien lo venció hace menos de un mes, aún está alojado en su caballeriza del hipódromo de Rivadavia, ayer lo sacarán a realizar tiempos, este fin de semana vendrán jornadas de trabajo más liviano. Su cuidador es Juan Luna, quien tiene a su cargo la preparación de Overlord -segundo en el Fiesta del Sol- que también estará en La Punta, subirá al tráiler a su caballo el próximo lunes para viajar a San Luis.

El debut triunfal del zaino del stud El Sadat, el pasado diciembre en el clásico Jorge Laffue (1.800 metros) en la pista puntana, no alcanza para que la cátedra lo considere candidato a la victoria, según se refleja en los portales especializados, que dan a Mr. Globalizado como una fija. Ahora bien, después de haberlo visto ganar con total autoridad en La Punta, y después en San Juan sobre una distancia mayor (2.000 metros), si Perfect Smile llega bien adaptado y puede correr como le gusta, de cabeza y pegado a los palos, opondrá dura batalla a cualquiera que se presente.

Hoy, a las 13.00, se cierran las inscripciones para la carrera. En tanto que el lunes 20, a las 11.00, se realizará la declaración de forfait (retiro de algunos caballos inscriptos) y en ese mismo horario deberán presentarse los compromisos de monta, o sea que cada stud comunique el nombre del jockey que montará a su caballo.

Tentador premio

El GP Dupuy dará 5 millones al ganador, 1,1 millones al segundo, 500, 250 y 140 mil pesos a tercero, cuarto y quinto. Es la carrera que reparte el mayor premio del interior del país, y ante la tentadora oferta acuden los mejores de la región, y algunos caballos que suelden destacarse en otros puntos del país. Hoy se conocerá el nombre de todos los caballos inscriptos para correrlo.