La Selección Argentina comenzó con un empate 0-0 frente a España su participación en el Mundial Sub 17, que se desarrolla en Brasil. El equipo conducido por Pablo Aimar dejó buenas sensaciones en su presentación en el Grupo E, que además integran Camerún y Tayikistán.

Argentina fue de mayor a menor en el primer tiempo, que arrancó con un remate de Matías Palacios desde su propio campo que dio en la parte de arriba del travesaño. El seleccionado nacional estuvo cerca con un remate de Exequiel Zeballos que se fue al lado del palo y, luego, Matías Godoy no pudo empujar un centro desde la izquierda.

Sin embargo, los conducidos por Pablo Aimar perdieron en la pelota con el paso de los minutos, España comenzó a llegar y en el cierre de la etapa inicial el árbitro Christopher Beath cobró un polémico penal, que finalmente no fue concedido porque el VAR observó una posición adelantada en el arranque de la jugada.

Godoy no le entró bien y se perdió la apertura del marcador en el arranque del complemento. Argentina tenía y manejaba mejor el balón, pero no lograba claridad en la puntada final para terminar de lastimar como en el desborde de Zeballos que no encontró un destinatario por el medio.

Otra buena para el seleccionado nacional volvió a arrancar desde Zeballos y el remate de Palacios desde el borde del área justo fue desviado por un defensor español. Más allá de los intentos finales, Argentina no pudo destrabar el marcador y repartió puntos en el inicio del certamen.

El equipo dirigido por Aimar, que se clasificó como campeón del Sudamericano en Perú, enfrentará el jueves a Camerún y el domingo cerrará la primera fase ante Tayikistán.