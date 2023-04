El seleccionado argentino Sub-17, dirigido por Diego Placente, empató hoy sin goles frente a Paraguay y quedó a un paso de la clasificación al Mundial de la categoría, que no tiene sede definida por la FIFA aún.



Argentina no pudo obtener la tercera victoria en igual cantidad de presentaciones en el hexagonal final del torneo Sudamericano que se desarrolla en Quito, Ecuador, pero quedó muy cerca de lograr una de las cuatro plazas para el Mundial.



El equipo de Placente fue protagonista y sólo le faltó mejor definición para concretar un gol. El ex defensor de River y Argentinos Juniors realizó algunas modificaciones y le dio descanso a Claudio Echeverri, el jugador más desequilibrante del plantel, quien empezó como suplente.



El arquero paraguayo Facundo Insfrán Lirussi resultó la figura del partido. En el primer tiempo se lució ante los intentos de Valentino Acuña, Juan Giménez y Kevin Gutiérrez.



Para la segunda etapa, Placente dispuso el ingreso de Echeverri y el "Diablito" también estuvo muy cerca del gol, aunque no pudo con la gran tarde de Lirussi. La más clara del jugador de River fue la ejecución de un tiro libre que dio en el travesaño, a falta de 4 minutos para el final.



Con el empate, Argentina quedó primera con 7 puntos, por encima de Ecuador y Brasil (6), que se enfrentarán hoy a las 21, hora de nuestro país.



Paraguay sumó su primer punto y quedó cuarto. Venezuela y Chile, que se enfrentarán a partir de las 18.30, cierran sin unidades.



La próxima presentación argentina será el jueves cuando juegue ante Ecuador, desde las 18, en el estadio Olímpico Atahualpa. El equipo de Placente disputará su último partido el domingo próximo ante Brasil.



