El pilar de Northampton Paul Hill y el centro de Harlequins Joe Marchant no formarán parte del plantel del seleccionado de Inglaterra de rugby que jugará dos test matches ante Argentina el 10 y 17 de junio próximos en Santa Fe y San Juan, respectivamente, por estar lesionados.

Paul Hill y Joe Marchant

Hill, de 22 años, 1,88 metros y 120 kilogramos, quedó fuera del viaje a causa de una lesión en el cuello y como no se recuperó continuará el tratamiento en Northampton.Por su parte, Marchant, de 20 años, 1.83 metros y 93 kilos, no pudo superar una lesión en el dedo gordo del pie derecho tras un tratamiento de dos semanas y no podrá formar parte del plantel que dirige el australiano Eddie Jones, señaló Rugby Planet.

Jones anunciará el plantel definitivo que viajará a la Argentina el próximo 31 de mayo tras la final de la Premier League y el partido que jugará Inglaterra ante los Barbarians.Argentina e Inglaterra jugaron en 20 oportunidades, con clara ventaja británica de 15 triunfos contra cuatro derrotas y un empate.Ambos equipos compartirán el Grupo A del próximo mundial de Japón en 2019, junto a Francia, el segundo clasificado de la eliminatoria de América y el segundo de Oceanía.