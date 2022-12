Lionel Scaloni, el entrenador más joven de Qatar 2022, consiguió el tercer título del mundo para el seleccionado argentino e igualó la gesta de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. A los 44 años y en su primera experiencia como director técnico, Scaloni ganó la sexta final de la historia del equipo nacional y cortó una racha de 36 años sin alzar el trofeo más importante. Sus lágrimas al término de la sufrida final ante Francia describen el amor de este hombre por la camiseta de la Argentina.

En poco más de cuatro años de gestión, el santafesino de Pujato lideró al seleccionado en los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Un total de 56 partidos, 37 ganados, 14 empatados y sólo 5 derrotas, 110 goles a favor y 32 en contra son los números del ciclo que comenzó en septiembre de 2018.

En el medio, además de los títulos, Scaloni encabezó la mayor racha invicta de la historia del seleccionado argentino con 36 partidos y la segunda del mundo sólo a un encuentro de Italia. La mayor virtud de Scaloni fue haber crecido como entrenador a la par de un plantel renovado que supo rodear a Lionel Messi y lo llevó a la gloria en su quinto Mundial y con 35 años.

En la lista de méritos también están los nombres de sorpresas como Emiliano Martínez y un grupo de jóvenes integrado por Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Julián Álvarez que hoy parecen no tener techo.

Luego de la experiencia con el equipo juvenil en el torneo de L"Alcudia en España y una serie de amistosos de prueba como interino, el ex lateral derecho recibió el primer respaldo de la AFA antes de la Copa América de Brasil en 2019.

Pese a un comienzo complicado con una derrota ante Colombia y un empate contra Paraguay que salvó el arquero Franco Armani con un penal atajado, el equipo llegó hasta la semifinal y cayó de pie frente a Brasil en un partido polémico.

El tercer puesto dejó bien parado a Scaloni y el apoyo que recibió del capitán Lionel Messi encaminó su continuidad para iniciar las Eliminatorias para Qatar 2022. En la segunda fecha le ganó a Bolivia en La Paz y logró cortar una racha de 15 años sin triunfos en la altura.

En medio de una pandemia que cambió el rumbo del mundo, Scaloni encabezó una extrema concentración en el predio de la AFA en Ezeiza para afrontar la Copa América que recibió Brasil luego de las bajas de Argentina y Colombia como organizadores.

La historia ya es conocida, pero siempre es bueno recordarla porque luego de una semifinal durísima con Colombia, con la irrupción de Emiliano "Dibu" Martínez en los penales, llegó la final contra Brasil en el estadio Maracaná que definió Ángel Di María con su golazo.

En el regreso a las Eliminatorias se dio el reencuentro con el público y el festejo de la Copa América se extendió hasta cerrar la clasificación al Mundial cuatro fechas antes.

La Finalissima contra Italia, el campeón de Europa, representaba un desafío fuerte por enfrentar a un europeo pero el equipo lo sorteó con fútbol y autoridad.

Scaloni no desaprovechó el tiempo y en los amistosos previos al Mundial probó jugadores jóvenes que terminaron siendo parte de la lista como Enzo Fernández, a quien seguía desde River, y Thiago Almada.

La sorpresiva derrota en el debut no lo movió de su eje. "Yo era el primero que estaba preparado para perder", aseguró después del 1-2 ante Arabia Saudita.

Pese a la obligación de ganar para avanzar, el DT confió en su trabajo y cambió el equipo durante la competencia.

Pasaron México, Polonia, Australia, los penales contra Países Bajos y Croacia y no cambió su discurso: "Hay que disfrutar", dijo envuelto en la emoción en la previa de la final de la Copa del Mundo.

La final con Francia tuvo de todo pero el desahogo del cierre y el festejo con sus hijos valieron la pena. Su nombre abrirá un nuevo capítulo en la historia del fútbol argentino.

Deschamps, sincero

"Durante los primeros 60 minutos no hubo partido. El rival (por Argentina) mostró mucha calidad, agresividad y nosotros estuvimos menos bien, por diferentes motivos. A pesar de todo, salimos de la nada revirtiendo una situación muy comprometida y eso es lo que nos da aún más pesar", declaró el entrenador de Francia, Didier Deschamps.

Scaloni x 5

"Una locura. Como entrenador me queda el mal sabor de boca de haber hecho un gran partido para cerrarlo en los 90" y no poder. Hicimos un gran encuentro y la sensación ahora es la mejor, pero tendríamos que haberlo ganado en los 90 o en la prórroga. Estos chicos se brindaron, fueron campeones merecidamente, tocó en los penales, pero jugaron un partido completo".

"Esta Selección juega para la gente, cero ego, todos tiran para el mismo lado, sienten el orgullo de representar al país. Eso es algo muy grande. Todos supieron una hora y media antes del partido quiénes iban a jugar. Pensamos que el partido podía estar por el sector izquierdo donde jugó Ángel Di María. Los jugadores entendieron muy bien el partido y eso nos permitió manejarlo".

"Ahora sólo pienso en ir al país a festejar. No tengo idea cómo será, estoy abierto a lo que decidan los jugadores. Antes del partido no quería ni que me mencionaran la posibilidad porque la cabeza no está para eso, pero está claro que la gente merece ver a sus campeones. Estoy abierto a lo que decidan los jugadores, que son los verdaderos protagonistas de todo esto".

"Se ha ganado el derecho a decidir el futuro, la 10 siempre estará reservada para él. Ya no tiene ninguna cuenta pendiente, si es que la tenía, creo que no. Es un placer haberlo entrenado. Hablé con él porque sentía que lo que venía iba a ser difícil. Le dije: "Leo, mirá que la desilusión puede ser grande" y me contestó: "No pasa nada, irá todo bien y si no va bien. Hay que intentarlo"".

"No creo que me pueda sentar a la mesa de ellos como Carlos Bilardo y César Luis Menotti, que tienen una carrera y han marcado una épica. A mí me vale, hoy, que la gente esté contenta. Que lo festejen y lo disfruten. Para mí no va más allá del fútbol. La vida continúa, seguirán estando los problemas, pero darle felicidad al pueblo es espectacular. Ese es el gran premio".