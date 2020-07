Lo decía en uno de sus mayores hits Freddie Mercury junto a Queen: The show must go on (El show debe continuar). Y eso tomó como premisa una de las "empresas" deportivas más grandes del planeta: la NBA, la liga de básquetbol más importante. Por eso desde el 30 de julio próximo volverá la acción en un parquet aunque de manera muy especial: en la "burbuja" que se creó en el complejo de Disney en Orlando, Estados Unidos, para disputar los equipos que tienen chances de clasificar a los play off los últimos ocho encuentros de la temporada regular y luego los cruces buscando el anillo. Para ello, el factor económico jugó un rol preponderante: 150 millones de dólares le costó a la NBA armar todo el "circo" en el complejo gigante de Florida que cuenta con tres estadios, diez canchas de entrenamiento (cada uno con su gimnasio independiente) y que albergará la definición hasta mediados de octubre.

"Sabemos que no es lo ideal, pero daremos todo por la gente que nos verá en sus casas".

LEBRON JAMES Jugador Los Ángeles

Montar todo el andamiaje que hace falta en Disney provocó movilizar nada menos que 1.500 personas. " No entra en juego en términos de dólares y centavos porque, francamente, no es tan económico para nosotros jugar en este campus. Es enormemente caro", se sinceró el comisionado de la Liga, Adam Silver, principal impulsor de finalizar la campaña cómo sea. Es que una finalización abrupta hubiera generado pérdidas aún mayores. Por ejemplo, las franquicias no recibir nada de dinero por los derechos de televisión. Igual, al jugarse los partidos que restan sin público, se dejará de recaudar más de 720 millones de dólares. Es más, la NBA proyecta perder en total debido a la pandemia del coronavirus unos 1.000 millones de dólares. Los jugadores tuvieron una rebaja en sus salarios por el parate, aunque las franquicias deberán gastar en total en el epílogo de la temporada unos 600 millones de dólares en sueldos. En Orlando habrá 22 de los 35 equipos que componen la Liga. Ya llegaron todos los planteles y se encuentran entrenando de manera grupal. Están hospedados en hoteles dentro de Disney con todas las comodidades, aunque la campaña será bien diferente a lo conocido. "Tenemos claro que esto es lo que podemos hacer, no lo que quisiéramos", afirmó Silver haciendole un homenaje tácito al inigualable Mercury.

Estrella. Harden, de Houston, ya está en Disney.

Jugadores y el sexo

Abstinencia en la burbuja

La burbuja de la NBA tiene en una de sus mayores "incógnitas" como los jugadores de la NBA soportarán estar, hasta dos meses, sin relaciones sexuales. Es que la entrada de invitados sólo estará permitida a partir de la primera ronda de playoffs, en agosto. Hay jugadores de la NBA conocidos por su promiscuidad o por su gusto por los bares nocturnos. En Orlando se habla de jugadores que han lanzado invitaciones a conocidas para que acudan a la burbuja. Incluso hay páginas webs en las que se puede apostar sobre qué famosa se dejará ver primero en Disney World: las hermanas Jenner y las Kardashian van a la cabeza. Es más, páginas de sexo en vivo ofrecieron sus servicios de forma gratuita a los jugadores a través de un correo electrónico, según desveló el periodista Fred Katz, de The Athletic.