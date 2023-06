Por cuarta vez en su carrera después de las hazañas en las ediciones de 2019, 2020 y 2022 , Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) ganó el título italiano de contrarreloj. El ciclista que fue segundo en la Vuelta a San Juan 2023, logró imponerse en la prueba que es su especialidad.

En un trazado más lento que el de hace doce meses en San Giovanni Al Natisone, el corredor de fondo de Verbanese (en la foto de Tornanti.cc) paró el tiempo en 32 minutos y 48 segundos, a una velocidad media de 47 km/h; Filippo Ganna volvió a superar a Mattia Cattaneo (Soudal – Quick Step) de Bérgamo, segundo con un retraso de 24 segundos, y Matteo Sobrero (Team Jayco AlUla), tercero con un retraso de 30 segundos.

El ciclista que tiene contrato con el Ineos hasta el 2027 y que viene de bajarse en el Giro de Italia hace un mes por dar positivo de Covid 19, descartó su deseo de competir en el Tour de Francia, dijo que su misión será llegar de la mejor manera al Campeonato Mundial. "El tramo inicial cuesta arriba no era adecuado para mí pero me defendí bien. Llegaré al campeonato mundial en Glasgow después de un período en terreno elevado y Valonia. ¿Participar en el Tour de Francia? No, sinceramente, nunca lo he considerado", explicó