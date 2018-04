Con el alma. Diego Schwartzman descargó toda la energía contenida al ganar un exigente juego ante Christian Garín, a quien no le importaron los 202 puestos de diferencia en contra. El Peque sacó adelante su compromiso y logró igualar la serie.

En honor a la verdad, no hubo sorpresas en el primer día. Se dio la lógica, si es que el tenis y especialmente la Copa Davis la tiene, porque ganaron los número 1 de cada equipo. Pero en casi seis horas corridas de la jornada inicial de la serie entre Argentina y Chile por la Zona Americana I hubo un sube y baja de emociones en los dos partidos de singles. Es que los resultados fueron inapelables, el chileno Nicolás Jarry venció a Nicolás Kicker y Diego Schwartzman derrotó al trasandino Christian Garín, por lo que el cruce está 1-1. Sin embargo, el debutante Kicker empezó ganando y en algún pasaje del juego el público se ilusionó con que pudiera dar el batacazo, hasta que el Príncipe puso las cosas en su lugar; para después ver un aguerrido Garín a quien no le importaron los 202 puestos de diferencia con Schwartzman (15), quien transpiró más de la cuenta para ganar su juego. Así las cosas, hoy será el turno del dobles para desnivelar la serie y después un partidazo entre el Peque y Jarry, que puede cerrar el duelo o forzar al quinto encuentro, siempre en el Aldo Cantoni.



La jornada comenzó con el choque entre Kicker, quien disputó su primer partido de Copa Davis, y el Príncipe Jarry, la máxima promesa que tiene el tenis chileno y dueño de un buen momento tenístico. Pero poco le importó eso al argentino, quien jugó derechazos imposibles y buscó el revés de su rival para complicarlo. Seis a cuatro ganó el fanático de Vélez el primer set, para la alegría parcial de los más de 5.000 aficionados en el Cantoni, que se frotaban las manos por el nivel del argentino. La segunda parte fue palo y palo, con Kicker apostando a la efectividad de su primer servicio y Jarry metiendo tiros ganadores, pese a sus errores no forzados. Tras el 6-6, fueron al tie break y ahí pesó la solvencia del chileno, para ganar 7-6. Entonces, ya más suelto, Jarry se reencontró con su juego y, en contraposición, Kicker se desmoronó. Con un inapelable 6-2, el chileno le dio el primer punto a su país.

La jornada de hoy comenzará a las 14, con el dobles. El estadio estará abierto desde las 12.

No le alcanzó. Nicolás Kicker fue de mayor a menor ante el chileno Jarry. No pudo sostener su juego y su rival le dio vuelta el partido.

Luego, Diego Schwartzman salió con la presión de la serie en contra y en varios pasajes lo sintió. El Peque, quien en San Juan estrena su mejor ranking histórico (15), aumentó esa montaña rusa de emociones porque el partido se olvidó de pronósticos, posiciones de ATP e historial. Garín (217) fue un duro rival para el argentino, a quien le costó resolver el primer set: 7-6 (2).



La segunda manga tuvo al Peque con buenas devoluciones y dominando el primer tramo, pero cuando estaba 5-3 y parecía encaminar a bajarle la cortina a la jornada, Garín quebró al argentino y Schwartzman perdió el rumbo, para ceder luego el set por 6-7 (2). Alentado por la gente, que no se movió de las tribunas, el argentino salió a jugar con mucha agresividad y esta vez no le dio chances a su rival, para ganar por 6-2 e igualar la serie.



Hoy será el turno del dobles. Máximo González y Guillermo Durán es la dupla anunciada, pero no se descarta que juegue Guido Pella. Luego, todo será incertidumbre en el Cantoni.